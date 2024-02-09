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Испания
09 февраля 2024, 17:45 |
1275
4

Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика

Mundo Deportivo собрало все лучшие качества подопечных Мичела перед встречей с грандом

09 февраля 2024, 17:45 |
1275
4
Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля состоится центральній матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Сейчас королевский клуб, ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «сливочных» 58 пунктов. Подопечные Мичела, в том числе и украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков, идут вторыми. У «жиронцев» 56 очков.

Испанское издание Mundo Deeportivo опубликовало 8 причин, почему жиронцы сумеет переиграть королевский клуб в этой встрече.

  • 1. Исторический сезон

Цифры отражают цифры реальных чемпионов, и это тот год, когда нужно бороться за чемпионство.

  • 2. Единственное поражение в Ла Лиге

Подопечные Мичела проиграли только одну игру, именно Реалу, из 23 сыгранных на данный момент игр. Они не проигрывают в чемпионате с 30 сентября прошлого года.

  • 3. Уровень стартовых и запасных игроков

Все они работают вместе, и ежедневная работа команд под руководством тренера осуществляется на самом высоком уровне, независимо от того, проводят ли они больше или меньше минут на поле. Жирона уже знает, что значит побеждать без Довбика, без Цыганкова, без Янгеля, без Алейша Гарсии, без Давида Лопеса и других.

  • 4. Способность набирать очки

Забито 52 гола, больше двух за игру, и команда переживает лучший атакующий год в своей истории.

  • 5. У Жирона есть «Пичичи» Ла Лиги [Довбик], наряду с Майоралем и Беллингемом.

Украинец заставит и сможет предложить то огромное разнообразие ресурсов, которое он продемонстрировал с момента своего прибытия.

  • 6. Савиньо и Коуто

Первый и третий ассистент соревнований с 7 и 6 передачами соответственно. Оба будут доступны и будут стартовыми.

  • 7. Возвращение и состояние уверенности

Речь идет почти о дюжине случаев, когда Жирона меняла счет и забирала три очка. Команда верит в идею, и стиль игры не подлежит обсуждению.

  • 8. Мотивация и поддержка болельщиков

Команда хочет войти в историю и у них есть большое количество стимулов бороться за каждый мяч на поле. На трибуне сотни фанов будут поддерживать команду с момента их прибытия в столицу до последнего вздоха добавленного времени.

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Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
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Реал Мадрид Жирона Жирона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 4
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February 30
Сасидад надо было победять.))   А тут - сушите вёсла.
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+2
Saar
Три причини, чому Жирона обіграє Реал: 1і 2- це Довбик і Циганков, а 3 - тому що Лунін -дірка!
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0
Віктор Коробка
Ну й новина! 1) Нічого не зрозумів. В чому є історичність сезону?
2)У Жирони дуже класний відрізок без поразок, але саме Реалу вони програли. Чому тепер повинні виграти - не зрозуміло.
3)Рівень гравців у Реала не нижчий, ніж у Жирони. 
4)Нарешті! Дійсно, Жирона забила більше, ніж Реал. Але якщо подивитись на пропущені, та на різницю м'ячів, то ця перевага вже не є такою важливою.
5)Цей пункт - зараховується, як і 6). Довбик дійсно демонструє потужну гру, бажаємо йому і далі так тримати. Савіо і Коуту - теж молодці.
7)Натяк на те, що Жирона повинна пропустити, а потім переломити хід гри? Ну, таке собі...
8)Може на трибунах і будуть сотні вболівальників Жирони, але вболівальників Реалу там будуть десятки тисяч. Тому - знов мимо.
Висновок - новина виссяна з пальця. Бажаємо "українським" командам Жироні та Реалу гарної гри, та нехай переможе сильніший!
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-1
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