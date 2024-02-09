Почему Жирона победит Реал? Есть 8 причин, в том числе и наличие Довбика

10 февраля состоится центральній матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Сейчас королевский клуб, ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «сливочных» 58 пунктов. Подопечные Мичела, в том числе и украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков, идут вторыми. У «жиронцев» 56 очков.

Испанское издание Mundo Deeportivo опубликовало 8 причин, почему жиронцы сумеет переиграть королевский клуб в этой встрече.

1. Исторический сезон

Цифры отражают цифры реальных чемпионов, и это тот год, когда нужно бороться за чемпионство.

2. Единственное поражение в Ла Лиге

Подопечные Мичела проиграли только одну игру, именно Реалу, из 23 сыгранных на данный момент игр. Они не проигрывают в чемпионате с 30 сентября прошлого года.

3. Уровень стартовых и запасных игроков

Все они работают вместе, и ежедневная работа команд под руководством тренера осуществляется на самом высоком уровне, независимо от того, проводят ли они больше или меньше минут на поле. Жирона уже знает, что значит побеждать без Довбика, без Цыганкова, без Янгеля, без Алейша Гарсии, без Давида Лопеса и других.

4. Способность набирать очки

Забито 52 гола, больше двух за игру, и команда переживает лучший атакующий год в своей истории.

5. У Жирона есть «Пичичи» Ла Лиги [Довбик], наряду с Майоралем и Беллингемом.

Украинец заставит и сможет предложить то огромное разнообразие ресурсов, которое он продемонстрировал с момента своего прибытия.

6. Савиньо и Коуто

Первый и третий ассистент соревнований с 7 и 6 передачами соответственно. Оба будут доступны и будут стартовыми.

7. Возвращение и состояние уверенности

Речь идет почти о дюжине случаев, когда Жирона меняла счет и забирала три очка. Команда верит в идею, и стиль игры не подлежит обсуждению.

8. Мотивация и поддержка болельщиков

Команда хочет войти в историю и у них есть большое количество стимулов бороться за каждый мяч на поле. На трибуне сотни фанов будут поддерживать команду с момента их прибытия в столицу до последнего вздоха добавленного времени.