Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
04 февраля 2024, 14:52 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:57
1178
0

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 19:30 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

04 февраля 2024, 14:52 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:57
1178
0
Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Буткевич встретился с президентом Жироны и подарил футболку Усика
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Источник: Мбаппе вскоре сообщит о переходе в Реал
Реал Мадрид Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Андрей Лунин Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Футбол | 03 февраля 2024, 21:03 4
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?

В украинца мышечный дискомфорт

Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами
Футбол | 04 февраля 2024, 12:43 0
Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами
Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами

Команда украинца наконец-то победила

ГЕЛЬЗИН: «Надеюсь, такой мразоты, как Павелко, в УАФ больше будет»
Футбол | 04.02.2024, 11:44
ГЕЛЬЗИН: «Надеюсь, такой мразоты, как Павелко, в УАФ больше будет»
ГЕЛЬЗИН: «Надеюсь, такой мразоты, как Павелко, в УАФ больше будет»
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
Бокс | 03.02.2024, 21:43
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Футбол | 03.02.2024, 22:03
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 14
Футбол
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 6
Бокс
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 18
Футбол
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
02.02.2024, 16:14 12
Футбол
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
03.02.2024, 14:15 25
Футбол
Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба
Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба
02.02.2024, 17:40 10
Футбол
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
02.02.2024, 21:31 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем