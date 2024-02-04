В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция