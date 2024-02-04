Испания04 февраля 2024, 14:52 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:57
1178
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Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 19:30 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги
04 февраля 2024, 14:52 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:57
1178
0
В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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