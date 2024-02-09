В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Брайтон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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