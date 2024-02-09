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  4. ФОТО. Возвращение в Динамо? Луческу посетил тренировку титулованного клуба
Румыния
09 февраля 2024, 14:40 |
1322
0

ФОТО. Возвращение в Динамо? Луческу посетил тренировку титулованного клуба

«Динамо» Бухарест сообщило, что Мирча побывал на занятиях команды

09 февраля 2024, 14:40 |
1322
0
ФОТО. Возвращение в Динамо? Луческу посетил тренировку титулованного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

8 февраля столичная команда Румынии «Динамо» Бухарест провела тренировку.

«Бело-красные» готовятся к поединку 25-го тура национального чемпионата против ФК «Фарул», который состоится 12 февраля в 20:00 по Киеву.

Пресс-служба «Динамо» Бухарест опубликовала кадры с занятий команды. Тренировку посетил 78-летний румынский специалист, экс-тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу.

«Мирча Луческу возвращается в «Динамо», – подписана публикация.

Мирча выступал в румынском коллективе с 1963 по 1977 год, а с 1985 по 1990 был главным тренером команды.

Недавно Digi Sport опубликовало слова Луческу: «Не планирую ли я возвращаться? Это будет зависеть от моего физического и психического состояния. Я обязательно вернусь. Но только не в сборную – с этой темой покончено».

Также издание сообщает, что на тренировке «Динамо» Бухарест, помимо Мирчи Луческу, присутствовали Андрей Николеску и представитель инвестиционного фонда Investcorp Эуджен Войко. Николеску и Войко являются владельцами столичного клуба Румынии (60% и 40% акций соответственно). Они специально приехали на тренировочную базу команды для встречи с Мирчей.

«Динамо» Бухарест является 18-кратным чемпионом Румынии, 13-кратным обладателем Кубка Румынии, 2-кратным победителем Суперкубка Румынии и обладателем Кубка лиги Румынии сезона 2016/17.

Ранее Луческу отреагировал на слухи о возвращении в «Динамо» Бухарест.

ФОТО. Возвращение в Динамо? Луческу посетил тренировку титулованного клуба

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Источник Sport.ua
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