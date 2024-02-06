Мирча Луческу отреагировал на слухи о своем возвращении в бывший клуб

Экс-тренер «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о судьбе своего бывшего клуба, бухарестского «Динамо», за который он выступал как игрок и затем возглавлял как тренер.

«Я не могу высказывать свое мнение. С тревогой наблюдаю за ситуацией в «Динамо» и понимаю, что допущенные ошибки сказываются на сегодняшней команде. Это требует внимания, терпения, организованности. Многие болельщики, достигшие определенной зрелости и финансовой независимости, задумываются о возможности быть в «Динамо», причем не в качестве болельщиков. «Динамо» нужен стадион, чтобы иметь весь дух «Динамо».

Я убежден, что, когда будет объявлено о начале строительства стадиона, будет большая конкуренция, особенно среди болельщиков. Должны вернуться те, кто руководил «Динамо» в определенный период, когда все было идеально и все радовались успехам команды. Все циклично, и такой момент обязательно настанет. Придут люди, которые знают, как управлять этим клубом – полные энтузиазма люди, которым небезразличны цвета «Динамо», – сказал Мирча Луческу в ходе шоу PlaySport Live.

А вот на вопрос о том, возможно ли его возвращение в бухарестское «Динамо» либо на тренерский мостик, либо на руководящую должность, специалист ответил лаконично: «Есть много вещей, которые стоит обсудить».