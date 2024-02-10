Испанские скандалы. Перед матчем Реал – Жирона говорят только о судействе

В субботу «Жирона» отправится на стадион «Сантьяго Бернабеу» в гости к мадридскому «Реалу», и победа над титулованными соперниками позволит команде, ставшей главным открытием сезона, вернуться на вершину Ла Лиги.

Но в преддверии матча подготовке каталонского клуба не помогла особенно шумная неделя споров вокруг судейства и VAR в испанском футболе.

Большую часть своей истории «Жирона» выступала в низших дивизионах, впервые попав в Ла Лигу только в сезоне 2017/2018, когда она заняла 10-е место. Сейчас они занимают второе место в турнирной таблице, полидировав в течение несколько недель, и отстают от лидеров из Мадрида на два очка.

Команда, которая начала сезон с целью избежать вылета, одержала фантастические 17 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение в первых 23 матчах сезона. Сейчас, когда сыграно почти две трети кампании, среди игроков «Жироны» растет ощущение, что у них действительно есть шанс на фантастическое и историческое достижение.

«Они не хотят этого говорить, но они верят, что выиграть Ла Лигу в этом году возможно», – говорит источник, близкий к раздевалке, который, как и другие собеседники, попросил об анонимности.

К сожалению, «Жирона» отправится на «Бернабеу» без ключевых игроков – Дейли Блинда и Янгеля Эрреры, у которых дисквалификация, а тренеру Мичелу придется наблюдать за игрой с трибун.

Это стало следствием последней игры команды в прошлую субботу дома против «Реал Сосьедада», где стресс от участия в чемпионской гонке усилил напряжение вокруг игры.

Самый громкий момент возник, когда Эррера, казалось, вывел свою команду вперед со счетом 1:0 в конце первого тайма, и судья матча Хесус Хиль Мансано засчитал гол. Затем судья VAR Карлос дель Серро Гранде сообщил Хилю Мансано, что нападающий «Жироны» Савио, также известный как Савиньо, ранее находился в офсайде, поэтому гол не засчитан.

«Жирона» гневно протестовала. С момента, когда Савио оказался в положении «вне игры», до того, как Эррера головой переправил мяч в сетку, прошло 37 секунд. Четыре игрока «Реал Сосьедада» коснулись мяча, что означало начало новой фазы игры, поэтому VAR не должен вмешиваться. Но Хиль Мансано принял совет своего коллеги, и гол не был засчитан.

Оставшаяся часть игры была очень напряженной и тактической, учитывая, что играть приходилос против «Реал Сосьедада», который также претендует на место в верхней части таблицы. Ближе к концу основного времени Мичел получил красную карточку за протест против фола на Савио.

«Жирона» также была расстроена, когда Хиль Мансано дал финальный свисток. В команде считали, что нужно было добавить больше времени, так как капитан гостей Микель Оярсабаль получал медицинскую помощь уже в компенсированное время.

После игры Мичел не стал напрямую критиковать Хиля Мансано. Однако он твердо заявил, что гол Эрреры должен был остаться в силе.

«Это ошибка VAR», – сказал Мичел. «Вы не можете повторно судить инцидент, произошедший за 40 секунд до этого. Если вы начнете перематывать всю игру...»

Еще до этих выходных серия спорных судейских решений поставила VAR в центр внимания – особенно много внимания было приковано к домашней победе «Реала» над «Альмерией» 21 января. После того, как в СМИ появилась утечка аудиозаписей судейских переговоров по VAR с того матча, Федерация футбола Испании (RFEF) подала жалобу в полицию и начала внутреннее расследование.

Когда в прошлое воскресенье был отменен гол «Атлетико» Мадрид в ворота «Реала», бывший правый защитник «Жироны» Пабло Маффео, ныне выступающий в Ла Лиге за «Мальорку», счел это решение смехотворным.

😂 — Pablo Maffeo (@pablomaffeo) February 4, 2024

Сами игроки «Реала» также были возмущены судейством во время матча с «Атлетико» (ничья 1:1), считая, что при счете 1:0 нужно было назначить как минимум два пенальти в ворота «Матрасников». Эксперты клубного телеканала «Реала» подвергли судью Хосе Марию Санчеса Мартинеса резкой критике.

Тем временем, тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда тоже была бы в чемпионской гонке, если бы не ряд решений, которые, по его мнению, подорвали ее шансы. Хави заявил, что соревнования «испорчены» телевизионными обозревателями клубного канала «Реала», которые оказывают давление на судей до и после игр.

«Альмерия» была возмущена тремя решениями VAR, которые были приняты не в их пользу во время поездки на «Бернабеу» в прошлом месяце, когда команда Анчелотти, уступая со счетом 0:2, выиграла со счетом 3:2 и набрала важные три очка в борьбе за титул.

На этой неделе даже в парламенте страны возникли вопросы: оппозиционный сенатор Висенте Аспитарте из Народной партии спросил, «удовлетворено ли правительство имиджем спорта, создаваемым продолжающимися противоречиями вокруг системы VAR в испанском футболе».

Сами игроки «Жироны» провели эту неделю, стараясь, чтобы ничто не повлияло на их концентрацию в преддверии субботней игры, и в то же время чувствуя необходимость защищать интересы своего клуба.

Клуб согласился с тем, что удаление Эрреры в матче с «Реал Сосьедадом» было получено за явный фол, и ему придется отбыть дисквалификацию. Однако они подали апелляции как на красную карточку Мичела, так и на желтую Блинда. Юридическая команда клуба предоставила RFEF видеодоказательства, которые, по их мнению, говорили о том, что ни один из них не был виновен в нарушениях, описанных в официальном отчете арбитра.



Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Хиль Мансано

Хиль Мансано написал, что Мичел был удален за то, что «покинул техническую зону и неоднократно оспаривал одно из моих решений». Юридическая команда «Жироны» заявила, что красная карточка – «совершенно неуместное» наказание за подобные действия, и что он не проявил неуважения или оскорбления, а лишь выразил несогласие с решениями.

В протоколе судьи было указано, что Блинд был удален за «неоднократные технические замечания». «Жирона» утверждает, что голландец просто спросил у судьи на английском языке: «Почему добавлено только две минуты?». Их юридическая команда предоставила видеозапись, на которой, по их словам, видно, что он просто попросил «разъяснений».

Тем не менее, в среду дисциплинарный комитет RFEF оставил в силе оба решения, заявив, что не видит «явных ошибок» в описании судьей произошедшего. Мичел был отстранен на два матча, а Блинд получил пятую желтую в сезоне, что означает, что он будет автоматически отбывать одноматчевую дисквалификацию в эти выходные.

«Жирона» могла бы пойти дальше, в апелляционный комитет RFEF, но они понимали, что вряд ли все это удастся уладить до субботы. В среду они решили этого не делать, поэтому на «Бернабеу» они действительно останутся без Блинда на поле и Мичела на скамейке запасных.

Одним из самых громких спорных эпизодов, который рассматривался дисциплинарным комитетом RFEF в нынешнем сезоне, было удаление защитника «Реала» Начо в конце первого матча с «Жироной» в сентябре прошлого года на «Монтиливи». Тогда капитан «сливочных» получил прямую красную карточку за фол на игроке «Жироны» Порту.

Изначально он был дисквалифицирован на три матча, но апелляционный комитет сократил срок наказания до двух, так что защитник был доступен для участия в Эль Класико с «Барселоной». Это еще раз доказывает, что в испанском футболе каждый защищает свои интересы и использует для этого любые средства.

У «Жироны», как исторически небольшого клуба (хотя и принадлежащего City Football Group), нет такого опыта и знаний о том, что происходит на вершине испанского футбола. Но им приходится быстро учиться.



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В конце субботнего матча на «Монтиливи» фанаты хозяев начали скандировать «Asi, asi, asi gana Madrid» («Вот как побеждает Мадрид»). Эта кричалка часто звучит, когда болельщики соперников считают, что судьи принимают решения в пользу команды с «Бернабеу».

То, что толпа на «Монтиливи» додумалась до этой кричалки, говорит о том, как изменились обстоятельства, в которых сейчас находится их команда. В другой ситуации ничья с «Реал Сосьедадом» дома считалась бы приемлемым результатом, и не было бы такого напряжения вокруг отмененного гола Эрреры или того, сколько дополнительного времени добавил арбитр. Более широкие политические мотивы, когда маленькая каталонская команда бросает вызов самому влиятельному клубу испанской столицы, также добавляют эмоций.

Мичел великолепно справляется с ситуацией, которую никто не мог предугадать. Для большинства членов команды даже попадание в четверку и квалификация в Лигу чемпионов стали бы чем-то особенным – «уникальным достижением», по словам одного из источников в клубе.

Сотрудники и игроки «Жироны» не позволили нервам повлиять на их выступления, вместо этого они оседлали волну позитива, в которой индивидуальные и коллективные выступления были намного выше того, что все могли разумно ожидать перед началом сезона.

«Наш чемпионат – великая лига», – сказал Мичел в минувшие выходные. «Я хочу оценивать все, что делают команды, чтобы сделать ее лучшим продуктом. А вся эта шумиха вокруг фигуры рефери только вредит этому».

Он не ошибается. Будет очень жаль, если одна из самых красивых историй европейского футбола в этом сезоне будет испорчена язвительностью и полемикой между конкурентами, которые так часто окружают судейство и VAR в Ла Лиге.

Дермот Корриган, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух