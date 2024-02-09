Остались без Роке. Барселона не смогла отменить удаление новичка

Прошение «Барселоны» об отмене удаления Витора Роке в матче против «Алавеса» отклонено.

Форварда-новичка «блауграны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки. В моменте арбитр Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Национальная федерация Испании уведомила, что оставила удаление Роке в силе, так как доказательств явной ошибки рефери нет.

Каталонцы оспорили это решение, но их апелляцию отклонили. Таким образом, Роке не сыграет в воскресенье, 11 февраля, против «Гранады».