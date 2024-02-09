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Испания
09 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:22
155
0

Остались без Роке. Барселона не смогла отменить удаление новичка

Каталонцы подавали апелляцию

09 февраля 2024, 13:15 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:22
155
0
Остались без Роке. Барселона не смогла отменить удаление новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Прошение «Барселоны» об отмене удаления Витора Роке в матче против «Алавеса» отклонено.

Форварда-новичка «блауграны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки. В моменте арбитр Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Национальная федерация Испании уведомила, что оставила удаление Роке в силе, так как доказательств явной ошибки рефери нет.

Каталонцы оспорили это решение, но их апелляцию отклонили. Таким образом, Роке не сыграет в воскресенье, 11 февраля, против «Гранады».

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Витор Роке Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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