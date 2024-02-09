Олег ШЕЛАЕВ: «У украинцев наилучшие шансы повыситься в классе»
Бывший полузащитник сборной – о жребии в Лиге Наций
Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки в Лиге наций В, где соперниками нашей сборной будут чехи, албанцы и грузины:
- Думаю, что для подопечных Сергея Реброва это удачный жребий. Они ведь могли попасть в одну группу с англичанами или австрийцами. А так достаточно равная по силам участников группа. Среди соперников в последнее время заметно добавили албанцы и грузины. Именно последних я считаю главными конкурентами украинцев в борьбе за путевку в Лигу наций. Хотя тем же грузинам еще не хватает стабильности, но они демонстрируют зрелищный футбол, с ними будет интересно сыграть.
Все же, по моему мнению, именно у сборной Украины лучшие шансы повыситься в классе. И не только потому, что она всегда успешно играла с этими визави. У украинцев – сбалансированный состав, в каждой линии есть лидеры. Главное, чтобы обошлось без травм.
Впрочем, сейчас самое важное оправдать надежды в стыковых матчах в марте и пробиться в финальную часть чемпионата Европы. А уже осенью сосредоточиться на Лиге наций.
Первый тур Лиги наций во всех дивизионах состоится 5-7 сентября 2024 года.
Напомним, что ранее главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал результаты жеребьевки турнира.
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