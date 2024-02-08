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Лига наций
08 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 08 февраля 2024, 23:43
245
0

Коуч сборной Албании: Грузия, Украина – команды, которые сильно развиваются

Силвиньо прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

08 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 08 февраля 2024, 23:43
245
0
Коуч сборной Албании: Грузия, Украина – команды, которые сильно развиваются
fshf.org. Силвиньо

Сборные Чехии, Албании и Грузии стали соперниками украинский команды в группе В1 Лиги наций 2024/25.

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал результаты жеребьевки турнира:

«Будет непросто, это сложная группа. Недавно мы играли против Чехии, сильной команды. Грузия – команда, которая сильно развивается. Так же и Украина. Это сильная, физически трудная, но отличная группа. Давайте двигаться вперед.

Мы должны бороться, здесь жесткая конкуренция. Турнир разыгрывается в течение трех месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. Это еще один момент в нашей жизни, когда нужно приложить большие усилия, чтобы играть и испытывать себе. Думаю, мы на уровне всех соперников. Это сложная группа, но очень сбалансированная».

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