Сборные Чехии, Албании и Грузии стали соперниками украинский команды в группе В1 Лиги наций 2024/25.

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал результаты жеребьевки турнира:

«Будет непросто, это сложная группа. Недавно мы играли против Чехии, сильной команды. Грузия – команда, которая сильно развивается. Так же и Украина. Это сильная, физически трудная, но отличная группа. Давайте двигаться вперед.

Мы должны бороться, здесь жесткая конкуренция. Турнир разыгрывается в течение трех месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. Это еще один момент в нашей жизни, когда нужно приложить большие усилия, чтобы играть и испытывать себе. Думаю, мы на уровне всех соперников. Это сложная группа, но очень сбалансированная».