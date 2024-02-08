Коуч сборной Албании: Грузия, Украина – команды, которые сильно развиваются
Силвиньо прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
Сборные Чехии, Албании и Грузии стали соперниками украинский команды в группе В1 Лиги наций 2024/25.
Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал результаты жеребьевки турнира:
«Будет непросто, это сложная группа. Недавно мы играли против Чехии, сильной команды. Грузия – команда, которая сильно развивается. Так же и Украина. Это сильная, физически трудная, но отличная группа. Давайте двигаться вперед.
Мы должны бороться, здесь жесткая конкуренция. Турнир разыгрывается в течение трех месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. Это еще один момент в нашей жизни, когда нужно приложить большие усилия, чтобы играть и испытывать себе. Думаю, мы на уровне всех соперников. Это сложная группа, но очень сбалансированная».
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