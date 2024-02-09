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Португалия
09 февраля 2024, 12:33 |
111
0

Украинское дерби в Кубке Португалии. Какие оценки у Трубина и Лебеденко?

8 февраля «Бенфика» обыграла «Визелу» со счетом 2:1 и вышла в полуфинал

09 февраля 2024, 12:33 |
111
0
Украинское дерби в Кубке Португалии. Какие оценки у Трубина и Лебеденко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Португалии между командами «Визела» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

За матч, помимо пропущенного гола, Анатолий 27 раз дотронулся до мяча, отдал 11 точных передач из 16 (69%), дважды вынес мяч, сделал 2 сейва и заработал 1 фол.

В поединке «Визела» – «Бенфика» участие принял еще один представитель Украины. Орест Лебеденко начал поединок на скамейке запасных и появился на 70-й минуте в составе хозяев. SofaScore поставил Лебеденко оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан форвард «Бенфики», автор гола и ассиста Артур Кабрал (8.6).

Оценки SofaScore за матч Визела – Бенфика – 1:2

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оценки SofaScore Анатолий Трубин Орест Лебеденко Артур Кабрал Кубок Португалии по футболу Визела Бенфика
Источник Sport.ua
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