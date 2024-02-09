Мини-дрим-тим. Холанд собрал команду мечты для футбола 5х5

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд презентовал команду своей мечты для игры в футбол 5х5.

«Я бы хотел увидеть в команде Роналдиньо, Месси, Криштиану. Мальдини должен там быть, чтобы обороняться. Еще нужен вратарь, да? Мне нравится идея с Эдерсоном, потому что таких матчах, он бы забивал по 15 голов. Но возьмем на ворота Касильяса», – признался Холанд.

23-летний Эрлинг Холанд с лета 2022 года играет за «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 19 голов, сделал 6 ассистов.

Ранее Холанд назвал своего любимого спортсмена.