Мини-дрим-тим. Холанд собрал команду мечты для футбола 5х5
Норвежец поделился мнением о лучших из лучших
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд презентовал команду своей мечты для игры в футбол 5х5.
«Я бы хотел увидеть в команде Роналдиньо, Месси, Криштиану. Мальдини должен там быть, чтобы обороняться. Еще нужен вратарь, да? Мне нравится идея с Эдерсоном, потому что таких матчах, он бы забивал по 15 голов. Но возьмем на ворота Касильяса», – признался Холанд.
23-летний Эрлинг Холанд с лета 2022 года играет за «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 19 голов, сделал 6 ассистов.
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