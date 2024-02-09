Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мини-дрим-тим. Холанд собрал команду мечты для футбола 5х5
Англия
09 февраля 2024, 11:25 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:31
668
0

Мини-дрим-тим. Холанд собрал команду мечты для футбола 5х5

Норвежец поделился мнением о лучших из лучших

09 февраля 2024, 11:25 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:31
668
0
Мини-дрим-тим. Холанд собрал команду мечты для футбола 5х5
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд презентовал команду своей мечты для игры в футбол 5х5.

«Я бы хотел увидеть в команде Роналдиньо, Месси, Криштиану. Мальдини должен там быть, чтобы обороняться. Еще нужен вратарь, да? Мне нравится идея с Эдерсоном, потому что таких матчах, он бы забивал по 15 голов. Но возьмем на ворота Касильяса», – признался Холанд.

23-летний Эрлинг Холанд с лета 2022 года играет за «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 19 голов, сделал 6 ассистов.

Ранее Холанд назвал своего любимого спортсмена.

По теме:
Мбаппе или Холанд? Лунин рассказал, кого бы из них хотел видеть в Реале
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2023. Сколько заработал КриРо?
Лионель Месси Криштиану Роналду Эрлинг Холанд Икер Касильяс Паоло Мальдини Роналдиньо
Источник The Mirror
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Реала потроллил Атлетико на фоне слухов о введении синей карточки
Футбол | 09 февраля 2024, 12:10 0
Экс-игрок Реала потроллил Атлетико на фоне слухов о введении синей карточки
Экс-игрок Реала потроллил Атлетико на фоне слухов о введении синей карточки

Легендарный немец Месут Озил опубликовал шуточный твит

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Бокс | 09 февраля 2024, 07:40 3
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

В Лас-Вегасе состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Футбол | 08.02.2024, 15:37
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Хоккей | 08.02.2024, 23:02
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Футбол | 08.02.2024, 12:29
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 3
Бокс
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 4
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
08.02.2024, 14:16 3
Бокс
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 3
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем