Англия06 февраля 2024, 19:02 |
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Холанд назвал своего любимого спортсмена
Форвард «Манчестер Сити» восхищается Новаком Джоковичем
06 февраля 2024, 19:02 |
1593
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Звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, кто является его любимым спортсменом:
«Мне нравится Новак Джокович. Я считаю, что он хорош. Он остаётся самим собой, и то, чего он добился, тоже удивительно. Он пришёл из ниоткуда. Так что, если выбирать лучшего спортсмена вне футбола, я назову Джоковича».
Ранее сообщалось о том, что Эрлинг Холанд задумался над уходом из «Манчестер Сити». Он рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал», что позволит ему выигрывать индивидуальные награды.
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