Холанд назвал своего любимого спортсмена

Звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, кто является его любимым спортсменом:

«Мне нравится Новак Джокович. Я считаю, что он хорош. Он остаётся самим собой, и то, чего он добился, тоже удивительно. Он пришёл из ниоткуда. Так что, если выбирать лучшего спортсмена вне футбола, я назову Джоковича».

Ранее сообщалось о том, что Эрлинг Холанд задумался над уходом из «Манчестер Сити». Он рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал», что позволит ему выигрывать индивидуальные награды.