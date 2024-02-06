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Англия
06 февраля 2024, 19:02 |
1593
0

Холанд назвал своего любимого спортсмена

Форвард «Манчестер Сити» восхищается Новаком Джоковичем

06 февраля 2024, 19:02 |
1593
0
Холанд назвал своего любимого спортсмена
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, кто является его любимым спортсменом:

«Мне нравится Новак Джокович. Я считаю, что он хорош. Он остаётся самим собой, и то, чего он добился, тоже удивительно. Он пришёл из ниоткуда. Так что, если выбирать лучшего спортсмена вне футбола, я назову Джоковича».

Ранее сообщалось о том, что Эрлинг Холанд задумался над уходом из «Манчестер Сити». Он рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал», что позволит ему выигрывать индивидуальные награды.

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Эрлинг Холанд Новак Джокович
Источник ФК Манчестер Сити
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