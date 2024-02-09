Украина. Премьер лига09 февраля 2024, 11:22 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:24
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Два игрока Динамо травмировались в матче против латвийской Лиепаи
Кристиан Биловар пропустит 2 недели, Навин Малыш – не менее трех месяцев
09 февраля 2024, 11:22 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:24
1526
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Во время вчерашнего контрольного матча против латвийской «Лиепаи» (5:2) на зимнем сборе в Турции, где киевское «Динамо» готовится ко второй части сезона, двое футболистов столичной команды получили травмы.
Защитник Кристиан Биловар имеет рассеченную рану надбровной дуги и сотрясение головного мозга средней степени. Ему понадобится не менее двух недель на восстановление.
Защитник Навин Малыш получил перелом пятой плюсневой кости и пропустит не менее трех месяцев.
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