Два игрока Динамо травмировались в матче против латвийской Лиепаи

Во время вчерашнего контрольного матча против латвийской «Лиепаи» (5:2) на зимнем сборе в Турции, где киевское «Динамо» готовится ко второй части сезона, двое футболистов столичной команды получили травмы.

Защитник Кристиан Биловар имеет рассеченную рану надбровной дуги и сотрясение головного мозга средней степени. Ему понадобится не менее двух недель на восстановление.

Защитник Навин Малыш получил перелом пятой плюсневой кости и пропустит не менее трех месяцев.