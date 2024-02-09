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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 11:22 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:24
1526
1

Два игрока Динамо травмировались в матче против латвийской Лиепаи

Кристиан Биловар пропустит 2 недели, Навин Малыш – не менее трех месяцев

09 февраля 2024, 11:22 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:24
1526
1
Два игрока Динамо травмировались в матче против латвийской Лиепаи
ФК Динамо Киев. Навин Малыш

Во время вчерашнего контрольного матча против латвийской «Лиепаи» (5:2) на зимнем сборе в Турции, где киевское «Динамо» готовится ко второй части сезона, двое футболистов столичной команды получили травмы.

Защитник Кристиан Биловар имеет рассеченную рану надбровной дуги и сотрясение головного мозга средней степени. Ему понадобится не менее двух недель на восстановление.

Защитник Навин Малыш получил перелом пятой плюсневой кости и пропустит не менее трех месяцев.

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Кристиан Биловар Навин Малыш Динамо Киев товарищеские матчи Лиепая учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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Умник
Зятю походу скорую вызывали тревожно, его качало писец.
Здоровья пацанам.
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