Молодой талант Шахтера назвал обязательное условие для победы над Марселем

Вингер «Шахтера» Эгиналдо после победы над «Аркадагом» (4:1) в спарринге в Турции рассказал о подготовке команды и поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Марселем» в плей-офф Лиги Европы.

– Мы работаем много и упорно, с полной самоотдачей, поэтому можем сказать, что в хорошей форме подходим ко второй части сезона.

– Первый официальный матч 2024 года – с «Марселем». Уже сейчас вы, вероятно, анализируете этот клуб. Охарактеризуй соперника и оцени шансы «Шахтера» на проход.

– Это очень сильная и подготовленная команда, мы уже анализировали ее игру. Если будем сконцентрированы, нацелены на результат и будем играть в свой футбол, то сможем победить и пройти дальше, – заявил Эгиналдо.

Напомним, 15 февраля в Гамбурге «Шахтер» и «Марсель» проведут первую игру 1/16 финала Лиги Европы.