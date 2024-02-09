Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молодой талант Шахтера назвал обязательное условие для победы над Марселем
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 11:09 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:19
512
1

Молодой талант Шахтера назвал обязательное условие для победы над Марселем

Эгиналдо – о зимней подготовке и встречах с французами в Лиге Европы

09 февраля 2024, 11:09 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:19
512
1
Молодой талант Шахтера назвал обязательное условие для победы над Марселем
ФК Шахтер Донецк. Эгиналдо

Вингер «Шахтера» Эгиналдо после победы над «Аркадагом» (4:1) в спарринге в Турции рассказал о подготовке команды и поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Марселем» в плей-офф Лиги Европы.

– Мы работаем много и упорно, с полной самоотдачей, поэтому можем сказать, что в хорошей форме подходим ко второй части сезона.

– Первый официальный матч 2024 года – с «Марселем». Уже сейчас вы, вероятно, анализируете этот клуб. Охарактеризуй соперника и оцени шансы «Шахтера» на проход.

– Это очень сильная и подготовленная команда, мы уже анализировали ее игру. Если будем сконцентрированы, нацелены на результат и будем играть в свой футбол, то сможем победить и пройти дальше, – заявил Эгиналдо.

Напомним, 15 февраля в Гамбурге «Шахтер» и «Марсель» проведут первую игру 1/16 финала Лиги Европы.

По теме:
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Шахтер может помочь. Торино ищет нового тренера
В Шахтере отреагировали на то, что их игрок хочет покинуть клуб из-за войны
Эгиналдо Шахтер Донецк Марсель Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Футбол | 08 февраля 2024, 12:29 7
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне

Украинец победил в опросе на лучшего игрока месяца

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Бокс | 09 февраля 2024, 07:40 3
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

В Лас-Вегасе состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

Хуст может арендовать полузащитника Карпат
Футбол | 09.02.2024, 10:59
Хуст может арендовать полузащитника Карпат
Хуст может арендовать полузащитника Карпат
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Футбол | 08.02.2024, 22:07
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 08.02.2024, 19:41
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Марсель виграє обидві зустрічі 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23
Футбол
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 2
Теннис
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 3
Бокс
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
07.02.2024, 16:35
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 35
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
07.02.2024, 19:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем