Хуст может арендовать полузащитника Карпат
Закарпатцы продолжают просматривать молодежь
Как стало известно Sport.ua, на втором сборе «Хуста» с командой работают два юных полузащитника – 18-летний Владислав Марий и 17-летний Тимофей Фенинец.
Марий осенью играл в чемпионате Ивано-Франковской области за «Карпаты» из Брошнев-Осады (де-факто тренером этой команды является Владимир Мазяр, называющий себя консультантом аматорского коллектива). Сейчас права на футболиста принадлежат «Карпатам» львовским.
Фенинец до недавних пор выступал в чемпионате ДЮФЛУ за ужгородскую команду СХИ U19.
«Хуст» занимает последнее место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.
На 10 февраля у закарпатцев запланирован домашний контрольный матч с «Прикарпатьем». На первом сборе «Хуст» провел два спарринга – с аматорской «Бужорой» из Иршавы (1:0) и «Минаем» (2:3).
Ранее Sport.ua сообщал, что аутсайдер Первой лиги просматривает брата Леднева и экс-хавбека «Балкан».
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