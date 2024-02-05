Аутсайдер Первой лиги просматривает брата Леднева и экс-хавбека Балкан

Как стало известно Sport.ua, кроме тех исполнителей, о которых уже сообщалось, на просмотре в команде находятся брат игрока «Днепра-1» Богдана Леднева, 19-летний центральный защитник «Миная» U19 Никита Леднев, и 27-летний экс-полузащитник молодежки «Черноморца» и «Балкан» Сергей Новиков.

Накануне был подписан контракт с вернувшимся в «Хуст» голкипером Арсеном Белименко после несколькомесячного перерыва. Также снова в команде защитник Даниэл Баник, трудовое соглашение с которым было разорвано в конце осени.

Кроме того, во время второго зимнего сбора «Хуст» просмотрит еще нескольких молодых исполнителей, которых не было на первом сборе.

К сожалению, есть в команде и травмированные. В частности, пока не участвуют в тренировочном процессе капитан «Хуста» защитник Владислав Иванов, полузащитники Богдан Павлич и Николай Пилип.

На 10 февраля у закарпатцев запланирован контрольный матч с «Прикарпатьем».

«Хуст» с 11 очками замыкает турнирную таблицу группы «Выбывание» Первой лиги.