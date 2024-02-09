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Украина. Первая лига
09 февраля 2024, 10:28 | Обновлено 09 февраля 2024, 10:31
247
0

На просмотре в тернопольской Ниве 10 футболистов

На 10 февраля у команды запланирован спарринг с аматорским «Днестром»

09 февраля 2024, 10:28 | Обновлено 09 февраля 2024, 10:31
247
0
На просмотре в тернопольской Ниве 10 футболистов
ФК Нива Тернополь

Как стало известно Sport.ua, тернопольская «Нива» продолжает масштабный просмотр потенциальных новичков, которых на данный момент 10 человек. Громких имен среди них нет. А есть, в частности:

  • 19-летний вратарь Владимир Шарун из «Миная» U19;
  • 20-летний центральный защитник Валентин Пасечник, который ранее поиграл за «Динамо» U19 и «Львов» U19, а в последнее время выступал в чемпионате Ивано-Франковской области за «Прикарпатье-Тепловик»;
  • 23-летний фланговый полузащитник Эрик Бейер, в предыдущем чемпионате игравший в Первой лиге за «Скорук», а в осенней части нынешнего сезона защищавший цвета ЮКСА;
  • 19-летний вингер Денис Голуб, начинавший сезон в составе «Левого берега», а до этого игравший за «Днепр-1» U19.

В субботу, 10 февраля, «Нива» закроет программу первого зимнего сбора контрольным матчем с «Днестром» из Залещиков.

Сейчас тернополяне занимают 4-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что экс-капитан «Нивы» согласовал условия контракта с одним из лидеров Первой лиги.

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Первая лига Украины Нива Тернополь инсайд
Источник Sport.ua
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