На просмотре в тернопольской Ниве 10 футболистов

Как стало известно Sport.ua, тернопольская «Нива» продолжает масштабный просмотр потенциальных новичков, которых на данный момент 10 человек. Громких имен среди них нет. А есть, в частности:

19-летний вратарь Владимир Шарун из «Миная» U19;

20-летний центральный защитник Валентин Пасечник, который ранее поиграл за «Динамо» U19 и «Львов» U19, а в последнее время выступал в чемпионате Ивано-Франковской области за «Прикарпатье-Тепловик»;

23-летний фланговый полузащитник Эрик Бейер, в предыдущем чемпионате игравший в Первой лиге за «Скорук», а в осенней части нынешнего сезона защищавший цвета ЮКСА;

19-летний вингер Денис Голуб, начинавший сезон в составе «Левого берега», а до этого игравший за «Днепр-1» U19.

В субботу, 10 февраля, «Нива» закроет программу первого зимнего сбора контрольным матчем с «Днестром» из Залещиков.

Сейчас тернополяне занимают 4-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что экс-капитан «Нивы» согласовал условия контракта с одним из лидеров Первой лиги.