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Украина. Первая лига
08 февраля 2024, 15:31 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:38
291
0

Левый берег договорился с голкипером Нивы

Контракт будет подписан на 2,5 года

08 февраля 2024, 15:31 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:38
291
0
Левый берег договорился с голкипером Нивы
ФК Левый берег

На этой неделе вратарь Максим Механив подпишет 2,5-летний контракт с перволиговым «Левым берегом».

27-летний бывший капитан тернопольской «Нивы» уже сыграл за киевлян в спарринге с «Викторией» и станет третьим зимним новичком столичной команды.

А вот Александр Чернятинский, защищавший ворота «Левого берега» минувшей осенью, решил продолжить карьеру в другом клубе.

В настоящее время «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 36 очков.

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Источник Sport.ua
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