Украина. Первая лига08 февраля 2024, 15:31 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:38
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Левый берег договорился с голкипером Нивы
Контракт будет подписан на 2,5 года
08 февраля 2024, 15:31 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:38
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На этой неделе вратарь Максим Механив подпишет 2,5-летний контракт с перволиговым «Левым берегом».
27-летний бывший капитан тернопольской «Нивы» уже сыграл за киевлян в спарринге с «Викторией» и станет третьим зимним новичком столичной команды.
А вот Александр Чернятинский, защищавший ворота «Левого берега» минувшей осенью, решил продолжить карьеру в другом клубе.
В настоящее время «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 36 очков.
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