Левый берег договорился с голкипером Нивы

На этой неделе вратарь Максим Механив подпишет 2,5-летний контракт с перволиговым «Левым берегом».

27-летний бывший капитан тернопольской «Нивы» уже сыграл за киевлян в спарринге с «Викторией» и станет третьим зимним новичком столичной команды.

А вот Александр Чернятинский, защищавший ворота «Левого берега» минувшей осенью, решил продолжить карьеру в другом клубе.

В настоящее время «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 36 очков.