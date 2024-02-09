Бан за эмоции к Мудрику и Ко. Фанат Челси получил жесткое наказание

25-летнему болельщику «Челси» Джордану Чидли запрещено посещать стадионы в Англии в течение трех лет.

Это наказание за то, что он выбежал на поле в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (1:1, пен. 4-2), где столкнулся с голкипером «сорок» Мартином Дубравкой.

Инцидент случился в конце декабря прошлого года. Чидли выбежал на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» после того, как украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик сравнял счет. В основное время игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «пенсионеры» – 4:2.

Напомним, команда Маурисио Почеттино вышла в финал Кубка лиги, где в конце февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне сыграет с «Ливерпулем».