В МЮ определились с будущим Тен Хага. Что решили?
На «Олд Траффорд» приняли решение по нидерландскому специалисту
Нидерландец Эрик тен Хаг в ближайшее время будет продолжать свою работу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
В стане «красных дьяволов» нет желания расставаться сейчас с 54-летним тренером. Вопрос отставки тен Хага будет актуален лишь в том случае, если команда провалит концовку нынешнего сезона.
Тен Хаг руководит «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. В сезоне-2022/2023 манкунианцы под руководством нидерландца выиграли Кубок английской лиги.
В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 38 очков после 23 матчей.
Ранее стало известно, что ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» получил тяжелую травму.
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