В МЮ определились с будущим Тен Хага. Что решили?

Нидерландец Эрик тен Хаг в ближайшее время будет продолжать свою работу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В стане «красных дьяволов» нет желания расставаться сейчас с 54-летним тренером. Вопрос отставки тен Хага будет актуален лишь в том случае, если команда провалит концовку нынешнего сезона.

Тен Хаг руководит «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. В сезоне-2022/2023 манкунианцы под руководством нидерландца выиграли Кубок английской лиги.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 38 очков после 23 матчей.

Ранее стало известно, что ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» получил тяжелую травму.