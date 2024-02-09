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Англия
09 февраля 2024, 09:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 09:58
632
0

В МЮ определились с будущим Тен Хага. Что решили?

На «Олд Траффорд» приняли решение по нидерландскому специалисту

09 февраля 2024, 09:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 09:58
632
0
В МЮ определились с будущим Тен Хага. Что решили?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нидерландец Эрик тен Хаг в ближайшее время будет продолжать свою работу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В стане «красных дьяволов» нет желания расставаться сейчас с 54-летним тренером. Вопрос отставки тен Хага будет актуален лишь в том случае, если команда провалит концовку нынешнего сезона.

Тен Хаг руководит «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. В сезоне-2022/2023 манкунианцы под руководством нидерландца выиграли Кубок английской лиги.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 38 очков после 23 матчей.

Ранее стало известно, что ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» получил тяжелую травму.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник The Independent
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