WTA09 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 10:09
337
0
ФОТО. Свитолина вернулась к тренировкам после травмы спины
Элина готова к новым вызовам
09 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 10:09
337
0
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась к тренировкам.
«Возвращаемся к работе», – написала украинка в инстаграме, прикрепив фото и видео занятий в зале и бассейне.
Отметим, что Элина травмировала спину в матче 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
На данный момент Свитолина является лидером украинского тенниса и занимает 20-ю строчку мирового рейтинга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 08 февраля 2024, 23:02 5
Обыграли Южную Корею со счетом 4:0
Теннис | 08 февраля 2024, 15:26 0
Ангелина дошла до 2-го раунда соревнований WTA 500, а Леся вылетела на старте
Футбол | 08.02.2024, 15:37
Футбол | 08.02.2024, 18:23
Футбол | 09.02.2024, 08:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2024, 16:35
08.02.2024, 12:48 3
07.02.2024, 10:01 5
08.02.2024, 06:12 4
08.02.2024, 17:30 25
07.02.2024, 18:47
07.02.2024, 12:30 8
07.02.2024, 19:57 2