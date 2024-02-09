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  4. ФОТО. Свитолина вернулась к тренировкам после травмы спины
WTA
09 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 10:09
337
0

ФОТО. Свитолина вернулась к тренировкам после травмы спины

Элина готова к новым вызовам

09 февраля 2024, 10:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 10:09
337
0
ФОТО. Свитолина вернулась к тренировкам после травмы спины
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась к тренировкам.

«Возвращаемся к работе», – написала украинка в инстаграме, прикрепив фото и видео занятий в зале и бассейне.

Отметим, что Элина травмировала спину в матче 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На данный момент Свитолина является лидером украинского тенниса и занимает 20-ю строчку мирового рейтинга.

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Элина Свитолина фото видео травма спины
Источник Instagram
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