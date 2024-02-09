ФОТО. Свитолина вернулась к тренировкам после травмы спины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась к тренировкам.

«Возвращаемся к работе», – написала украинка в инстаграме, прикрепив фото и видео занятий в зале и бассейне.

Отметим, что Элина травмировала спину в матче 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На данный момент Свитолина является лидером украинского тенниса и занимает 20-ю строчку мирового рейтинга.