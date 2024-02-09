Довбик дал оценку игровым качествам Цыганкова. За что похвалил?

Форвард испанской «Жироны» Артем Довбик рассказал о лучших профессиональных качествах полузащитника Виктора Цыганкова

– Удивлен был, когда Цыганков, лидер сборной и «Динамо», перешел в «Жирону»? Этот клуб мало знали в Украине.

– Думал, зная потенциал Вити, что это будет клуб более масштабного плана. Но сейчас мы видим, что он сделал правильное решение. Сейчас велик интерес к Вите, он проявил себя. Сейчас и меня, можно так сказать, сюда подтащил. Потому думаю, что он сделал правильное решение.

Витя – очень ключевой игрок. Такой интеллигент на поле, но полезность его действий очень велика. Игрок может там делать по 10 обыгрышей за игру, но толку от них может не быть. А когда игрок 90% мячей отдает своему партнеру и создает моменты для нападающих – считаю, это более ценный игрок, чем просто мотаться, поперек поля бегать с мячом и непонятно что делать. Поэтому роль Вити очень велика, – рассказал Довбик.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик по итогам января 2024 года был признан в «Жироне» лучшим игроком месяца.