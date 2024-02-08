Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Испания
08 февраля 2024, 12:29 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:34
2555
0

Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне

Украинец победил в опросе на лучшего игрока месяца

08 февраля 2024, 12:29 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:34
2555
0
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий испанского клуба «Жирона» Артем Довбик признан лучшим игроком команды по итогам января 2024 года.

Это признание для 26-летнего уроженка Черкасс уже третье кряду – ранее ему не было равных в «Жироне» по итогам ноября и декабря 2023 года.

В январе Довбик сыграл за «Жирону» в шести матчах во всех турнирах, забил 3 гола (все – с «Севильей» в победной игре со счетом 5:1 в Ла Лиге), сделал 2 ассиста.

«Жирона» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 56 очков после 23 встреч. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 58 пунктов.

По теме:
Беспокоит не только Довбик. У Жирона не все гладко на Реал
Сыграете с Реалом? В Испании рассказали новые детали по поводу Довбика
Лунин рассказал, что является самым сложным для него в Реале
Жирона лучший игрок Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Жирона
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Футбол | 07 февраля 2024, 18:47 0
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья

Оклады в клубе варьируются от 10 до 35 тысяч долларов.

Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Футбол | 07 февраля 2024, 16:35 0
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?

Наставником «Жироны» может стать нынешний коуч «Лас-Пальмаса»

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08.02.2024, 06:30
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
Футбол | 08.02.2024, 12:42
«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
Футбол | 08.02.2024, 09:54
«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 4
Футбол
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 29
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 6
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем