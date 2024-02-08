Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне

Украинский нападающий испанского клуба «Жирона» Артем Довбик признан лучшим игроком команды по итогам января 2024 года.

Это признание для 26-летнего уроженка Черкасс уже третье кряду – ранее ему не было равных в «Жироне» по итогам ноября и декабря 2023 года.

В январе Довбик сыграл за «Жирону» в шести матчах во всех турнирах, забил 3 гола (все – с «Севильей» в победной игре со счетом 5:1 в Ла Лиге), сделал 2 ассиста.

«Жирона» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 56 очков после 23 встреч. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 58 пунктов.