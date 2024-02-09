Мбаппе или Холанд? Лунин рассказал, кого бы из них хотел видеть в Реале
Украинский вратарь сравнил топовых игроков на конкретной позиции
Испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.
Украинец признался, что так и не разобрался в вопросе о переходе Килиана Мбаппе в Королевский клуб, а также выбрал, кого бы из звездных нападающих хотел видеть в команде.
– Будет ли Килиан Мбаппе играть в «Реале»?
– После 4-5 лет пребывания здесь и всех этих слухов я не знаю.
– Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд?
– В качестве 9-го номера – Эрлинг Холанд, – сказал Лунин.
Ранее Холанд назвал своего любимого спортсмена.
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