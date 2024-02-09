Мбаппе или Холанд? Лунин рассказал, кого бы из них хотел видеть в Реале

Испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец признался, что так и не разобрался в вопросе о переходе Килиана Мбаппе в Королевский клуб, а также выбрал, кого бы из звездных нападающих хотел видеть в команде.

– Будет ли Килиан Мбаппе играть в «Реале»?

– После 4-5 лет пребывания здесь и всех этих слухов я не знаю.

– Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд?

– В качестве 9-го номера – Эрлинг Холанд, – сказал Лунин.

Ранее Холанд назвал своего любимого спортсмена.