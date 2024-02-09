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  4. Мбаппе или Холанд? Лунин рассказал, кого бы из них хотел видеть в Реале
Испания
09 февраля 2024, 08:17 |
1473
1

Мбаппе или Холанд? Лунин рассказал, кого бы из них хотел видеть в Реале

Украинский вратарь сравнил топовых игроков на конкретной позиции

09 февраля 2024, 08:17 |
1473
1
Мбаппе или Холанд? Лунин рассказал, кого бы из них хотел видеть в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец признался, что так и не разобрался в вопросе о переходе Килиана Мбаппе в Королевский клуб, а также выбрал, кого бы из звездных нападающих хотел видеть в команде.

– Будет ли Килиан Мбаппе играть в «Реале»?
– После 4-5 лет пребывания здесь и всех этих слухов я не знаю.

– Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд?
– В качестве 9-го номера – Эрлинг Холанд, – сказал Лунин.

Ранее Холанд назвал своего любимого спортсмена.

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Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Реал Мадрид Андрей Лунин
Источник Twitter
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Harun Bakircioğlu
Поболтать он конечно не слишком любитель
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