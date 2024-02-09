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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 02:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:13
63
0

Денис БОЙКО: «Стьярнан доставил нам проблемы»

Денис Бойко подбил итоги сборов в Испании

09 февраля 2024, 02:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:13
63
0
Денис БОЙКО: «Стьярнан доставил нам проблемы»
ФК Полесье. Денис Бойко

Опытный вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко поделился эмоциями от матча с исландским «Стьярнаном» (1:1). Голкипер отметил, что было достаточно сложно играть против оппонента.

«Неплохая борющаяся команда, которая играет в силовой футбол. И, как вы видели, она нам доставила немало проблем у наших ворот

На тренировочном сборе для нас было главной задачей, наверное, поставить нашу игру, продемонстрировать хорошую игру, то, что в принципе ребята сделали. Конечно нам нужен результат, и мы этого никуда не откладываем. Нам действительно нужен результат, но это контрольные сборы. Пусть лучше результат придет в официальных матчах, чем на предсезонном сборе.

Но самое главное, что ребята продемонстрировали неплохую игру и все здоровые, все без повреждений – это самое главное на этом собрании. У нас есть последний этап подготовки до Житомира. Уже там будем планомерно готовиться к ближайшим соперникам», – сказал Бойко.

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Денис Бойко Полесье Житомир Стьярнан учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Полесье
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