Денис БОЙКО: «Стьярнан доставил нам проблемы»

Опытный вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко поделился эмоциями от матча с исландским «Стьярнаном» (1:1). Голкипер отметил, что было достаточно сложно играть против оппонента.

«Неплохая борющаяся команда, которая играет в силовой футбол. И, как вы видели, она нам доставила немало проблем у наших ворот

На тренировочном сборе для нас было главной задачей, наверное, поставить нашу игру, продемонстрировать хорошую игру, то, что в принципе ребята сделали. Конечно нам нужен результат, и мы этого никуда не откладываем. Нам действительно нужен результат, но это контрольные сборы. Пусть лучше результат придет в официальных матчах, чем на предсезонном сборе.

Но самое главное, что ребята продемонстрировали неплохую игру и все здоровые, все без повреждений – это самое главное на этом собрании. У нас есть последний этап подготовки до Житомира. Уже там будем планомерно готовиться к ближайшим соперникам», – сказал Бойко.