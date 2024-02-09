Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фортуна отвернулась от Фортуны. Определены полуфиналисты Кубка Нидерландов
Кубок Нидерландов
Гронинген
08.02.2024 21:00 – FT 0 : 0
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Фортуна Ситтард
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
09 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 09 февраля 2024, 00:36
112
0

Фортуна отвернулась от Фортуны. Определены полуфиналисты Кубка Нидерландов

В 1/2 финала турнира вышли: Фейеноорд, Камбур, Неймеген, Гронинген

09 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 09 февраля 2024, 00:36
112
0
Фортуна отвернулась от Фортуны. Определены полуфиналисты Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Определены все полуфиналисты Кубка Нидерландов.

Вечером 8 февраля в последнем матче 1/4 финала Гронинген в серии пенальти обыграл Фортуну из Ситтарда (0:0, пен. 4:3).

В игровое время матча голов забито не было, а в футбольной лотерее фортуна отвернулась от одноименной команды.

В 1/2 финала вышли: Фейеноорд, Камбур, Неймеген, Гронинген.

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 8 февраля

Гронинген – Фортуна Ситтард – 0:0 (пен. 4:3)

Пары 1/4 финала

По теме:
Серия пенальти для Руана и Монако. Сенсация в 1/8 финала Кубка Франции
Фейеноорд обыграл АЗ Алкмаар и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
Серия пенальти в переигровке. Ноттингем Форест прошел в 1/8 финала Кубка
Кубок Нидерландов по футболу Гронинген Фортуна Ситтард серия пенальти Фейеноорд Камбур НЕК Неймеген
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Футбол | 08 февраля 2024, 12:01 11
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом

Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV

Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Футбол | 08 февраля 2024, 18:23 0
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона

Клуб лично расспрашивал у Виктора о Шапаренко и Пихаленке

Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Футбол | 08.02.2024, 23:49
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Кого назначил?
Война | 08.02.2024, 18:57
Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Кого назначил?
Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Кого назначил?
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Бокс | 08.02.2024, 12:48
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 3
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 3
Бокс
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 2
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем