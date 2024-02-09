Фортуна отвернулась от Фортуны. Определены полуфиналисты Кубка Нидерландов

Определены все полуфиналисты Кубка Нидерландов.

Вечером 8 февраля в последнем матче 1/4 финала Гронинген в серии пенальти обыграл Фортуну из Ситтарда (0:0, пен. 4:3).

В игровое время матча голов забито не было, а в футбольной лотерее фортуна отвернулась от одноименной команды.

В 1/2 финала вышли: Фейеноорд, Камбур, Неймеген, Гронинген.

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Кубок Нидерландов

1/4 финала, 8 февраля

Гронинген – Фортуна Ситтард – 0:0 (пен. 4:3)

Пары 1/4 финала