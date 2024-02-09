Кубок Нидерландов
08.02.2024 21:00 – FT 0 : 0
4 : 3 Серия пенальти
Нидерланды09 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 09 февраля 2024, 00:36
112
0
Фортуна отвернулась от Фортуны. Определены полуфиналисты Кубка Нидерландов
В 1/2 финала турнира вышли: Фейеноорд, Камбур, Неймеген, Гронинген
09 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 09 февраля 2024, 00:36
112
0
Определены все полуфиналисты Кубка Нидерландов.
Вечером 8 февраля в последнем матче 1/4 финала Гронинген в серии пенальти обыграл Фортуну из Ситтарда (0:0, пен. 4:3).
В игровое время матча голов забито не было, а в футбольной лотерее фортуна отвернулась от одноименной команды.
В 1/2 финала вышли: Фейеноорд, Камбур, Неймеген, Гронинген.
Кубок Нидерландов
1/4 финала, 8 февраля
Гронинген – Фортуна Ситтард – 0:0 (пен. 4:3)
Пары 1/4 финала
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