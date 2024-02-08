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Испания
08 февраля 2024, 23:49 |
1049
0

Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове

Дмитрий Мельниченко рассказал об украинских звездах «Жироны»

08 февраля 2024, 23:49 |
1049
0
Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик, Мельниченко, Цыганков

19-летний игрок «Жироны» Дмитрий Мельниченко, который сейчас выступает за резервную команду каталонского клуба, высказался о лидерах команды Викторе Цыганкове и Артеме Довбике.

«Если честно, я в первую очередь думал, что они немного звездные, но это максимально простые ребята, с которыми очень приятно общаться. Я знаю, что я всегда к ним могу обратиться за помощью, они мне всегда помогут. Я очень рад, что они появились в моей жизни.

«Я беру пример с них, и надеюсь, что возможно я когда-нибудь хоть немного, но смогу приблизиться к тому, чего достигли они», – сказал Дмитрий Мельниченко.

Напомним, первого сентября 2023 года «Жирона» официально объявила о переходе 19-летнего центрального полузащитника бузовской «Нивы» Дмитрия Мельниченко.

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Источник Трендец
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