Украинский легионер Жироны высказался о Довбике и Цыганкове

19-летний игрок «Жироны» Дмитрий Мельниченко, который сейчас выступает за резервную команду каталонского клуба, высказался о лидерах команды Викторе Цыганкове и Артеме Довбике.

«Если честно, я в первую очередь думал, что они немного звездные, но это максимально простые ребята, с которыми очень приятно общаться. Я знаю, что я всегда к ним могу обратиться за помощью, они мне всегда помогут. Я очень рад, что они появились в моей жизни.

«Я беру пример с них, и надеюсь, что возможно я когда-нибудь хоть немного, но смогу приблизиться к тому, чего достигли они», – сказал Дмитрий Мельниченко.

Напомним, первого сентября 2023 года «Жирона» официально объявила о переходе 19-летнего центрального полузащитника бузовской «Нивы» Дмитрия Мельниченко.