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08 февраля 2024, 23:23 |
871
0

Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2023. Сколько заработал КриРо?

Возглавил рейтинг звездный португалец Криштиану Роналду

08 февраля 2024, 23:23 |
871
0
Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2023. Сколько заработал КриРо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Спортивный портал Sportico составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года.

Возглавил список звездный португальский футболист «Аль-Наср» Криштиану Роналду с доходом в 275 миллионов долларов. В топ-3 попали гольфист Джон Рам (203 млн) и чемпион мира Лионель Месси (130 млн).

Из футболистов в десятку рейтинга также попали нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (125 млн) и бразилец Неймар (121 млн).

В НБА больше всего за прошлый год заработал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 125,7 миллиона долларов.

Десятку рейтинга закрыл звезда НФЛ Патрик Махоумс, который уже в эти выходные попытается выиграть второй Супербоул в карьере, его доход в 2023 году составил 84.3 миллиона долларов.

Отметим, что рейтинг состоит из ста спортсменов, а больше всего в списке баскетболистов - 40, футболистов - 16 и бейсболистов - 13.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года:

  1. Криштиану Роналду (футбол) – 275 млн
  2. Джон Рам (гольф) – 203 млн
  3. Лионель Месси (футбол) – 130 млн
  4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 125,7 млн
  5. Килиан Мбаппе (футбол) – 125 млн
  6. Неймар (футбол) – 121 млн
  7. Стефен Карри (баскетбол) – 98,9 млн
  8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4 млн
  9. Кевин Дюрант (баскетбол) – 86,9 млн
  10. Патрик Махоумс (американский футбол) – 84,3 млн
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Источник Sportico
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