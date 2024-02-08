Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2023. Сколько заработал КриРо?

Спортивный портал Sportico составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года.

Возглавил список звездный португальский футболист «Аль-Наср» Криштиану Роналду с доходом в 275 миллионов долларов. В топ-3 попали гольфист Джон Рам (203 млн) и чемпион мира Лионель Месси (130 млн).

Из футболистов в десятку рейтинга также попали нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (125 млн) и бразилец Неймар (121 млн).

В НБА больше всего за прошлый год заработал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 125,7 миллиона долларов.

Десятку рейтинга закрыл звезда НФЛ Патрик Махоумс, который уже в эти выходные попытается выиграть второй Супербоул в карьере, его доход в 2023 году составил 84.3 миллиона долларов.

Отметим, что рейтинг состоит из ста спортсменов, а больше всего в списке баскетболистов - 40, футболистов - 16 и бейсболистов - 13.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года: