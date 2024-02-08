Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2023. Сколько заработал КриРо?
Возглавил рейтинг звездный португалец Криштиану Роналду
Спортивный портал Sportico составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года.
Возглавил список звездный португальский футболист «Аль-Наср» Криштиану Роналду с доходом в 275 миллионов долларов. В топ-3 попали гольфист Джон Рам (203 млн) и чемпион мира Лионель Месси (130 млн).
Из футболистов в десятку рейтинга также попали нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (125 млн) и бразилец Неймар (121 млн).
В НБА больше всего за прошлый год заработал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 125,7 миллиона долларов.
Десятку рейтинга закрыл звезда НФЛ Патрик Махоумс, который уже в эти выходные попытается выиграть второй Супербоул в карьере, его доход в 2023 году составил 84.3 миллиона долларов.
Отметим, что рейтинг состоит из ста спортсменов, а больше всего в списке баскетболистов - 40, футболистов - 16 и бейсболистов - 13.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года:
- Криштиану Роналду (футбол) – 275 млн
- Джон Рам (гольф) – 203 млн
- Лионель Месси (футбол) – 130 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 125,7 млн
- Килиан Мбаппе (футбол) – 125 млн
- Неймар (футбол) – 121 млн
- Стефен Карри (баскетбол) – 98,9 млн
- Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4 млн
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 86,9 млн
- Патрик Махоумс (американский футбол) – 84,3 млн
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