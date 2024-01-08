На каком месте Мудрик? Названы самые дорогие трансферы в истории футбола
Издание FourFourTwo назвало 20 игроков, за которых клубы заплатили больше денег
Издание FourFourTwo обнародовало список из 20 футболистов, чьи трансферы являются самыми дорогими в истории футбола (суммы берутся с учетом всех возможных бонусов).
15-е место рейтинга занял трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» за 88.5 миллионов фунтов стерлингов. Пока 23-летний игрок точно не отработал заплаченные за него средства, ведь в 37 матчах за «синих» отметился лишь 4 голами и 3 ассистами.
Тройку лидеров открыл зимний переход Филиппе Коутиньо в «Барселону» из «Ливерпуля». Тогда «сине-гранатовые» заплатили за игрока 142 миллиона британских фунтов, но бразилец не сумел стать важным игроком для клуба (25 голов в 106 матчах).
На втором месте оказался трансфер Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» за сумасшедшие 163 миллиона в британской валюте. Наверное, это один из лучших трансферов рейтинга, ведь Килиан не просто заиграл в Париже, а стал ключевым игроком, возможно, лучшим в истории клуба.
Конечно, лидером рейтинга является Неймар. О его переходе в «ПСЖ» за 222 миллиона евро (198 миллионов фунтов стерлингов) знают даже люди, которые не очень интересуются футболом. Можно много разговаривать о том, оправдал ли бразилец надежды катарских шейхов, но он точно оставил след в истории парижского клуба (118 голов и 77 ассистов в 173 матчах).
Топ-20 самых дорогих трансферов в истории футбола (с учетом бонусов):
1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 198 миллионов фунтов стерлингов)
2. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 163 млн)
3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 142 млн)
4. Усман Дембеле (из «Боруссии» Д в «Барселону», 135.5 млн)
5. Мойсес Кайседо (из «Брайтона» в «Челси», 115 млн)
6. Джуд Беллингем (из «Боруссии» Д в «Реал» Мадрид, 114 млн)
7. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» Мадрид, 112.9 млн)
8-9. Энцо Фернандес (из «Бенфики» в «Челси», 107 млн)
8-9. Антуан Гризманн (из «Атлетико» Мадрид в «Барселону», 107 млн)
10. Деклан Райс (из «Вест Хэма» в «Арсенал», 105 млн)
11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити», 100 млн)
12. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 97.5 млн)
13-14. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Ман Юнайтед», 89 млн)
13-14. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» Мадрид, 89 млн)
15. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 88.5 млн)
16. Криштиану Роналду (из «Реал» Мадрида в «Ювентус», 88 млн)
17. Гарри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию», 86.4 млн)
18. Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль», 86 млн)
19. Гарет Бэйл (из «Тоттенхэма» в «Реал» Мадрид, 85.3 млн)
20. Антони (из «Аякса» в «Ман Юнайтед», 85 млн)
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