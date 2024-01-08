Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На каком месте Мудрик? Названы самые дорогие трансферы в истории футбола
Другие новости
08 января 2024, 16:23 | Обновлено 08 января 2024, 16:40
1577
9

На каком месте Мудрик? Названы самые дорогие трансферы в истории футбола

Издание FourFourTwo назвало 20 игроков, за которых клубы заплатили больше денег

08 января 2024, 16:23 | Обновлено 08 января 2024, 16:40
1577
9
На каком месте Мудрик? Названы самые дорогие трансферы в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание FourFourTwo обнародовало список из 20 футболистов, чьи трансферы являются самыми дорогими в истории футбола (суммы берутся с учетом всех возможных бонусов).

15-е место рейтинга занял трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» за 88.5 миллионов фунтов стерлингов. Пока 23-летний игрок точно не отработал заплаченные за него средства, ведь в 37 матчах за «синих» отметился лишь 4 голами и 3 ассистами.

Тройку лидеров открыл зимний переход Филиппе Коутиньо в «Барселону» из «Ливерпуля». Тогда «сине-гранатовые» заплатили за игрока 142 миллиона британских фунтов, но бразилец не сумел стать важным игроком для клуба (25 голов в 106 матчах).

На втором месте оказался трансфер Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» за сумасшедшие 163 миллиона в британской валюте. Наверное, это один из лучших трансферов рейтинга, ведь Килиан не просто заиграл в Париже, а стал ключевым игроком, возможно, лучшим в истории клуба.

Конечно, лидером рейтинга является Неймар. О его переходе в «ПСЖ» за 222 миллиона евро (198 миллионов фунтов стерлингов) знают даже люди, которые не очень интересуются футболом. Можно много разговаривать о том, оправдал ли бразилец надежды катарских шейхов, но он точно оставил след в истории парижского клуба (118 голов и 77 ассистов в 173 матчах).

Топ-20 самых дорогих трансферов в истории футбола (с учетом бонусов):

1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 198 миллионов фунтов стерлингов)
2. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 163 млн)
3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 142 млн)
4. Усман Дембеле (из «Боруссии» Д в «Барселону», 135.5 млн)
5. Мойсес Кайседо (из «Брайтона» в «Челси», 115 млн)
6. Джуд Беллингем (из «Боруссии» Д в «Реал» Мадрид, 114 млн)
7. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» Мадрид, 112.9 млн)
8-9. Энцо Фернандес (из «Бенфики» в «Челси», 107 млн)
8-9. Антуан Гризманн (из «Атлетико» Мадрид в «Барселону», 107 млн)
10. Деклан Райс (из «Вест Хэма» в «Арсенал», 105 млн)
11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити», 100 млн)
12. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 97.5 млн)
13-14. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Ман Юнайтед», 89 млн)
13-14. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» Мадрид, 89 млн)
15. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 88.5 млн)
16. Криштиану Роналду (из «Реал» Мадрида в «Ювентус», 88 млн)
17. Гарри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию», 86.4 млн)
18. Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль», 86 млн)
19. Гарет Бэйл (из «Тоттенхэма» в «Реал» Мадрид, 85.3 млн)
20. Антони (из «Аякса» в «Ман Юнайтед», 85 млн)

По теме:
Начало конца? 3 звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. ЧФР Клуж подписал воспитанника Шахтера с украинским паспортом
Не хочет в Арсенал. Форвард Брентфорда возвращается после 8 месяцев бана
Михаил Мудрик Антони Гарет Бэйл Неймар Гарри Кейн Криштиану Роналду Эден Азар Поль Погба Ромелу Лукаку Джек Грилиш Деклан Райс Антуан Гризманн Энцо Фернандес Жоау Феликс Джуд Беллингем Мойсес Кайседо Усман Дембеле Филиппе Коутиньо Килиан Мбаппе трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ рейтинг FourFourTwo финансы
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер проведет ключевые переговоры по первому зимнему трансферу
Футбол | 08 января 2024, 10:52 22
Шахтер проведет ключевые переговоры по первому зимнему трансферу
Шахтер проведет ключевые переговоры по первому зимнему трансферу

«Горняки» близки к подписанию Кевина

Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Футбол | 07 января 2024, 17:21 17
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную

Услугами экс-тренера сборной Украины интересовалась федерация футбола Азербайджана

Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Футбол | 08.01.2024, 11:05
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Биатлон | 07.01.2024, 16:46
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Футбол | 08.01.2024, 15:14
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
-PhoeniX-
Офигенная трансферная политика у Барсы! Продали Неймара, купили Каутиньо, Дембеле, Гризмана. Ни один не заиграл. Офигенно!
Ответить
0
Remark
Ну дайте ж йому ще трошки часу. Ось ось має поперти.
Ну не вірю я, що палкін і срна були не праві говорячи, що про Мудрика буде говорити вся Європа, як о новій зірці.
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
lenares85
Дививася за його грою, він коли був сухий то навіть тоді не дуже витривалістью відрізнявся, він спринтер , а тоді коли йому хтось сказав качатися і він так набрав ваги то пару різких пробігів і топлива немає. Чому тренера його незупинили дивно, заараз йоиу потрібно сушиться, або в форварда переходити. Ось Циганков не такий швидкий але бігає всю гру паси віддає більше користі приносить команді
Ответить
-1
Виктор Войцеховский
Зачем этот бред постить? Его купили на бумаге за 75 лямов евро, остальное типа бонусы. Пока ими и не пахнет. К чему они в общей сумме? К тому же есть очень большие основания полагать, что реальная сума покупки 30-35 лямов.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
07.01.2024, 17:48 51
Футбол
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
06.01.2024, 22:08 5
Бокс
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Уайлдера в бою с Паркером
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Уайлдера в бою с Паркером
06.01.2024, 21:53 2
Бокс
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
07.01.2024, 07:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем