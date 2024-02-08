ОЧЕРЕТЬКО: «Нужна игровая практика, чтоб быть в форме на Олимпийских играх»

Новичок «Днепра-1» Олег Очеретько ответил на вопросы после перехода из «Шахтера»:

– То, что ты будешь получать игровую практику в «Днепре-1», поможет тебе попасть на Олимпиаду?

– Всегда игровая практика должна быть, потому что если ты не играешь, то об Олимпиаде не может быть и речи. Так что игровая практика нужна на все сто процентов, чтобы быть в форме на Олимпийских играх.

– Многим болельщикам ты стал известен после гола со штрафного в ворота молодежной сборной Англии. Насколько этот гол вообще был для тебя важен, возможно, в психологическом смысле? И если составлять рейтинг самых важных матчей в жизни, то как бы ты их расставил?

– Наверное, эту игру и поставил бы на первое место. Этот матч был очень трудным, нам нужно было только побеждать и тот гол, который я забил, дал надежду, что мы обыграем Англию. Потом бы поставил игру за молодежный состав «Шахтера» против «Зари» в заключительном туре, когда мы стали чемпионами этого турнира. И в финале ДЮФЛУ U-17 против киевского «Динамо», когда была тяжелая игра, я забил гол, мы выиграли и заняли первое место.

– В своих интервью ты в числе своих друзей называл совершенно разных людей – и бразильцев, и сверстников, и сверхопытного Чигринского.

– Да, у меня много друзей. Я общаюсь со всеми, потому что я такой человек, что не могу с кем-то общаться, а с кем-то нет. Некоторые легионеры не понимают и английского языка, но как-то коммуницируем на футбольном поле.

– Как думаешь, эта черта поможет тебе быстрее адаптироваться в «Днепре-1»?

– Думаю да, поможет.