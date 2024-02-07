Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Я счастлив быть в Днепре-1»

Полузащитник «Днепра-1» Олег Очеретько поделился эмоциями от перехода в новый для себя клуб.

– Олег, рады приветствовать тебя в команде. Ты сегодня, можно сказать, попал с корабля на бал, сразу принял участие в спарринге. Какие твои впечатления от первой игры за «Днепр-1»?

– Да очень хорошо. Спасибо, что меня пригласили в эту команду, я счастлив быть здесь. Первое впечатление было такое, что видно, что команда хочет стать победителем и борется только за титул.

– С игровой точки зрения насколько быстро удается найти общий язык с партнерами?

– Некоторых партнеров я чувствую очень хорошо, понимаю, что они хотят. Но бывают такие моменты, когда должна быть сыгранность, и это все дорабатывается на тренировках.

– Насколько почувствовал атмосферу в команде?

– Атмосфера очень замечательная. Все здесь шутят и мне это нравится, если все улыбаются. И то, что главный тренер тоже шутил со мной – это было очень приятно.

– По молодежной и юношеским сборным Украины ты, наверное, многих игроков «Днепра-1» знаешь?

– Да. Вот сейчас играем с Рубчинским, который со мной в молодежной сборной. Это очень талантливый парень, друг – он всегда поможет, если надо. Он меня также поздравил очень хорошо. Благодарит всех, что так меня встретили.