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  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Я счастлив быть в Днепре-1»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:56
177
1

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Я счастлив быть в Днепре-1»

Новичок днепрян поделился эмоциями от перехода

07 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:56
177
1
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Я счастлив быть в Днепре-1»
СК Днепр-1. Олег Очеретько

Полузащитник «Днепра-1» Олег Очеретько поделился эмоциями от перехода в новый для себя клуб.

– Олег, рады приветствовать тебя в команде. Ты сегодня, можно сказать, попал с корабля на бал, сразу принял участие в спарринге. Какие твои впечатления от первой игры за «Днепр-1»?

– Да очень хорошо. Спасибо, что меня пригласили в эту команду, я счастлив быть здесь. Первое впечатление было такое, что видно, что команда хочет стать победителем и борется только за титул.

– С игровой точки зрения насколько быстро удается найти общий язык с партнерами?

– Некоторых партнеров я чувствую очень хорошо, понимаю, что они хотят. Но бывают такие моменты, когда должна быть сыгранность, и это все дорабатывается на тренировках.

– Насколько почувствовал атмосферу в команде?

– Атмосфера очень замечательная. Все здесь шутят и мне это нравится, если все улыбаются. И то, что главный тренер тоже шутил со мной – это было очень приятно.

– По молодежной и юношеским сборным Украины ты, наверное, многих игроков «Днепра-1» знаешь?

– Да. Вот сейчас играем с Рубчинским, который со мной в молодежной сборной. Это очень талантливый парень, друг – он всегда поможет, если надо. Он меня также поздравил очень хорошо. Благодарит всех, что так меня встретили.

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Олег Очеретько Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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Gargantua
Днепру конечно такой игрок очень нужен, потому что Бабенко слабоват.
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