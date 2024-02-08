Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков рассказал, как посоветовал Жироне подписать Довбика
Испания
08 февраля 2024, 22:10 |
1665
1

Цыганков рассказал, как посоветовал Жироне подписать Довбика

Вингер «Жироны» был уверен, что Артем поможет команде

08 февраля 2024, 22:10 |
1665
1
Цыганков рассказал, как посоветовал Жироне подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Виктор Цыганков рассказал, как в свое время посоветовал руководству «Жироны» подписать контракт с партнером по национальной сборной Украины.

«Меня спрашивали в конце прошлого сезона за Артема. Я сказал: «Это – тот игрок, который вам точно поможет. Я знаю его характеристики, потому что мы играем в национальной сборной». Поэтому сказал сразу: если хотите должны его брать, он точно поможет. И как показала практика сейчас Артем – один из лучших футболистов Испании.

Ожидал ли я, что он так быстро заиграет? Ожидания у каждого свои. «Жирона» – это та команда, где тебе помогут, когда ты придешь. Тем более, у него есть украинец, который может что-то сказать за эти полгода, которые я поиграл. Я очень рад за него и надеюсь, что мы будем продолжать», – сказал Цыганков на ютуб-канале Трендец.

Ранее Цыганков назвал двух украинских игроков, которыми интересуется «Жирона».

По теме:
Тренер Жироны лукавит? Довбик рассказал, какую цель ставит Мичел на сезон
Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона
Довбик и Цыганков рассказали о финансовой ситуации в Жироне
Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Трендец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 08 февраля 2024, 19:41 69
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

В Париже определены контуры будущего турнира для сборных

Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Теннис | 08 февраля 2024, 13:37 20
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби

Украинки завершили борьбу на турнире в ОАЭ

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08.02.2024, 17:30
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Футбол | 08.02.2024, 15:37
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
Футбол | 08.02.2024, 21:23
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Назва каналу звичайно! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 8
Футбол
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
07.02.2024, 19:24 1
Бокс
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 17
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем