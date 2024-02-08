Цыганков рассказал, как посоветовал Жироне подписать Довбика

Виктор Цыганков рассказал, как в свое время посоветовал руководству «Жироны» подписать контракт с партнером по национальной сборной Украины.

«Меня спрашивали в конце прошлого сезона за Артема. Я сказал: «Это – тот игрок, который вам точно поможет. Я знаю его характеристики, потому что мы играем в национальной сборной». Поэтому сказал сразу: если хотите должны его брать, он точно поможет. И как показала практика сейчас Артем – один из лучших футболистов Испании.

Ожидал ли я, что он так быстро заиграет? Ожидания у каждого свои. «Жирона» – это та команда, где тебе помогут, когда ты придешь. Тем более, у него есть украинец, который может что-то сказать за эти полгода, которые я поиграл. Я очень рад за него и надеюсь, что мы будем продолжать», – сказал Цыганков на ютуб-канале Трендец.

Ранее Цыганков назвал двух украинских игроков, которыми интересуется «Жирона».