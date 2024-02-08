Два игрока Руха вернулись в строй после травм

Как стало известно Sport.ua, ключевые игроки «Руха», Богдан Слюбик и Алексей Сыч, на словенском сборе уже восстановились после травм, тренируются в общей группе и готовятся сыграть в очередных спаррингах – с «Горицей» и «Приморьем», которые состоятся 10 февраля.

А вот участие в этих контрольных матчах лидера нападения львовян – Юрия Климчука – под вопросом. Он еще занимается по индивидуальной программе.

Что касается капитана «Руха» Марка Сапуги, который получил серьезную травму в одном из последних спаррингов, то по информации нашего источника, он будет прооперирован в одной из варшавских клиник в начале следующей недели.