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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 21:40 |
251
0

Два игрока Руха вернулись в строй после травм

Команда Пономарева продолжает подготовку на сборах

08 февраля 2024, 21:40 |
251
0
Два игрока Руха вернулись в строй после травм
ФК Рух. Богдан Слюбик

Как стало известно Sport.ua, ключевые игроки «Руха», Богдан Слюбик и Алексей Сыч, на словенском сборе уже восстановились после травм, тренируются в общей группе и готовятся сыграть в очередных спаррингах – с «Горицей» и «Приморьем», которые состоятся 10 февраля.

А вот участие в этих контрольных матчах лидера нападения львовян – Юрия Климчука – под вопросом. Он еще занимается по индивидуальной программе.

Что касается капитана «Руха» Марка Сапуги, который получил серьезную травму в одном из последних спаррингов, то по информации нашего источника, он будет прооперирован в одной из варшавских клиник в начале следующей недели.

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Богдан Слюбик Алексей Сыч Рух Львов травма учебно-тренировочные сборы инсайд
Источник Sport.ua
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