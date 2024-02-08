Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Виктории на просмотре пять новичков. Известно также, кто покинет клуб
Украина. Первая лига
08 февраля 2024, 21:52 |
409
0

У Виктории на просмотре пять новичков. Известно также, кто покинет клуб

Сумской клуб ждут кадровые изменения

08 февраля 2024, 21:52 |
409
0
У Виктории на просмотре пять новичков. Известно также, кто покинет клуб
ФК Виктории.

Как стало известно Sport.ua, по информации нашего источника, сегодня футболисты перволиговой «Виктории» прибыли в Винники, где на базе «Руха» проведут второй этап подготовки к весенней части сезона.

«Викторию» покинули Богдана Мышенко, Ярослава Галенко и Богдана Бычков, которые были игроками основного состава.

На просмотре находятся пять потенциальных новичков. Кому из них предложат подписать контракт, станет известно 20 февраля после завершения сбора на Львовщине.

На правах аренды за «Викторию» в 2024 году выступит нападающий Назарий Ныч из «ЛНЗ».

10 февраля подопечные Анатолия Бессмертного проведут спарринг со второголочной «Скалой 1911».

Сейчас «Виктория» занимает шестое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 30 очков.

Ранее один из лидеров Виктории рассказал, почему покинул клуб.

По теме:
ОЧЕРЕТЬКО: «Нужна игровая практика, чтоб быть в форме на Олимпийских играх»
Два игрока Руха вернулись в строй после травм
Буковина решила отказаться от защитника Вереса
Богдан Мышенко Ярослав Галенко Назарий Ныч инсайд Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Теннис | 08 февраля 2024, 13:37 20
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби

Украинки завершили борьбу на турнире в ОАЭ

Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Футбол | 08 февраля 2024, 15:37 29
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси

Михаил будет предложен «Барселоне» как часть соглашения по Френки де Йонгу

ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Футбол | 08.02.2024, 06:12
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Футбол | 08.02.2024, 20:55
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Футбол | 07.02.2024, 21:45
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
07.02.2024, 16:35
Футбол
Усик назвал страны, где лучшего всего разбираются в боксе
Усик назвал страны, где лучшего всего разбираются в боксе
07.02.2024, 10:40
Бокс
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем