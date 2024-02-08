У Виктории на просмотре пять новичков. Известно также, кто покинет клуб

Как стало известно Sport.ua, по информации нашего источника, сегодня футболисты перволиговой «Виктории» прибыли в Винники, где на базе «Руха» проведут второй этап подготовки к весенней части сезона.

«Викторию» покинули Богдана Мышенко, Ярослава Галенко и Богдана Бычков, которые были игроками основного состава.

На просмотре находятся пять потенциальных новичков. Кому из них предложат подписать контракт, станет известно 20 февраля после завершения сбора на Львовщине.

На правах аренды за «Викторию» в 2024 году выступит нападающий Назарий Ныч из «ЛНЗ».

10 февраля подопечные Анатолия Бессмертного проведут спарринг со второголочной «Скалой 1911».

Сейчас «Виктория» занимает шестое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 30 очков.

Ранее один из лидеров Виктории рассказал, почему покинул клуб.