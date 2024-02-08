Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона

Украинский голеадор «Жироны» Артем Довбик рассказал, что каталонцы могут подписать его бывшего одноклубника из «Днепра-1» Александра Пихаленка.

«Пихаленка еще как-то можно будет вырвать из «Днепра-1», а вот кого-то из донецкого «Шахтера» или киевского «Динамо»... думаю, что без шансов, здесь разные финансовые запросы», – рассказал Довбик.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хотела приобрести Пихаленка зимой, но не смогла предложить «Днепру-1» сумму отступных за игрока, которая составляет шесть миллионов евро.