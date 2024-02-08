Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона
Испания
08 февраля 2024, 21:08 | Обновлено 08 февраля 2024, 21:24
1110
0

Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона

По мнению Артема, каталонцам трудно будет подписать кого-нибудь из «Динамо» или «Шахтера»

08 февраля 2024, 21:08 | Обновлено 08 февраля 2024, 21:24
1110
0
Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Украинский голеадор «Жироны» Артем Довбик рассказал, что каталонцы могут подписать его бывшего одноклубника из «Днепра-1» Александра Пихаленка.

«Пихаленка еще как-то можно будет вырвать из «Днепра-1», а вот кого-то из донецкого «Шахтера» или киевского «Динамо»... думаю, что без шансов, здесь разные финансовые запросы», – рассказал Довбик.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хотела приобрести Пихаленка зимой, но не смогла предложить «Днепру-1» сумму отступных за игрока, которая составляет шесть миллионов евро.

По теме:
В Шахтере отреагировали на то, что их игрок хочет покинуть клуб из-за войны
Буковина решила отказаться от защитника Вереса
Довбик и Цыганков рассказали о финансовой ситуации в Жироне
Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Артем Довбик Жирона
Источник Трендец
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08 февраля 2024, 17:30 25
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В

Церемония жеребьевки пройдет 8 февраля в 19:00 в Париже

Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 08 февраля 2024, 19:41 69
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

В Париже определены контуры будущего турнира для сборных

ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Футбол | 08.02.2024, 12:01
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
Футбол | 08.02.2024, 21:23
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
Начало нового этапа сборов. Динамо разобралось с Лиепаей
Футбол | 08.02.2024, 18:49
Начало нового этапа сборов. Динамо разобралось с Лиепаей
Начало нового этапа сборов. Динамо разобралось с Лиепаей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 29
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем