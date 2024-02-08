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Лига Европы
08 февраля 2024, 21:02 | Обновлено 08 февраля 2024, 21:03
124
0

ЭГИНАЛДУ: «Марсель – сильная и подготовленная команда»

Вингер «Шахтера» – о сопернике по Лиге Европы

08 февраля 2024, 21:02 | Обновлено 08 февраля 2024, 21:03
124
0
ЭГИНАЛДУ: «Марсель – сильная и подготовленная команда»
ФК Шахтер. Эгиналду

Бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду рассказал о подготовке к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Марселя» (15 февраля):

«Уже сейчас следует думать о следующем матче – с «Марселем», чтобы продолжить голевую серию и в этой встрече.

Это очень сильная и подготовленная команда, мы уже анализировали ее игру. Если будем оставаться сконцентрированными, нацеленными на результат и играть в свой футбол, то сможем победить и пройти дальше».

Ответный матч с «Марселем» состоится 22 февраля.

Сегодня «Шахтер» сыграл вничью 1:1 с «Лехией» в контрольном матче.

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Шахтер Донецк Марсель Лига Европы Шахтер - Марсель Марсель - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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