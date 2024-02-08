ЭГИНАЛДУ: «Марсель – сильная и подготовленная команда»
Вингер «Шахтера» – о сопернике по Лиге Европы
Бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду рассказал о подготовке к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Марселя» (15 февраля):
«Уже сейчас следует думать о следующем матче – с «Марселем», чтобы продолжить голевую серию и в этой встрече.
Это очень сильная и подготовленная команда, мы уже анализировали ее игру. Если будем оставаться сконцентрированными, нацеленными на результат и играть в свой футбол, то сможем победить и пройти дальше».
Ответный матч с «Марселем» состоится 22 февраля.
Сегодня «Шахтер» сыграл вничью 1:1 с «Лехией» в контрольном матче.
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