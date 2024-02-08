Лига наций08 февраля 2024, 20:55 |
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Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Украинская команда узнала соперников в дивизионе В Лиги наций
08 февраля 2024, 20:55 |
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Вечером 8 февраля 2024 года в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций 2024/25.
Сборная Украины будет выступать в дивизионе В. Команда Сергея Реброва находилась во второй корзине и по итогам жеребьевки попала в группу со сборными Чехии, Грузии и Албании.
Украинская команда уже имела большой опыт противостояний с этими соперниками и отыграла в общей сложности 20 матчей.
История противостояний со сборной Чехии:
- Чехия – Украина – 1:1, товарищеская игра, 2021 год
- Украина – Чехия – 1:0, матч группового этапа Лиги наций, 2018 год
- Чехия – Украина – 1:2, матч группового этапа Лиги наций, 2018 год
- Украина – Чехия – 0:0, товарищеская игра, 2012 год
- Чехия – Украина – 4:0, товарищеская игра, 2011 год
История противостояний со сборной Албании:
- Албания – Украина – 1:4, товарищеская игра, 2018 год
- Албания – Украина – 1:3, товарищеская игра, 2016 год
- Украина – Албания – 2:2, отбор на ЧМ-2006, 2005 год
- Албания – Украина – 0:2, отбор на ЧМ-2006, 2005 год
- Украина – Албания – 1:0, отбор на ЧМ-1998, 1997 год
- Албания – Украина – 0:1, отбор на ЧМ-1998, 1997 год
История противостояний со сборной Грузии:
- Грузия – Украина – 1:2, товарищеская игра, 2015 год
- Грузия – Украина – 1:1, отбор на Евро-2008, 2007 год
- Украина – Грузия – 3:2, отбор на Евро-2008, 2007 год
- Грузия – Украина – 1:1, отбор на ЧМ-2006, 2005 год
- Украина – Грузия – 2:0, отбор на ЧМ-2006, 2004 год
- Украина – Грузия – 2:1, товарищеская игра, 2002 год
- Грузия – Украина – 0:0, товарищеская игра, 2001 год
- Грузия – Украина – 0:1, товарищеская игра, 1999 год
- Украина – Грузия – 4:0, товарищеская игра, 1998 год
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