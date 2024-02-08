Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей

Вечером 8 февраля 2024 года в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций 2024/25.

Сборная Украины будет выступать в дивизионе В. Команда Сергея Реброва находилась во второй корзине и по итогам жеребьевки попала в группу со сборными Чехии, Грузии и Албании.

Украинская команда уже имела большой опыт противостояний с этими соперниками и отыграла в общей сложности 20 матчей.

История противостояний со сборной Чехии:

Чехия – Украина – 1:1, товарищеская игра, 2021 год

Украина – Чехия – 1:0, матч группового этапа Лиги наций, 2018 год

Чехия – Украина – 1:2, матч группового этапа Лиги наций, 2018 год

Украина – Чехия – 0:0, товарищеская игра, 2012 год

Чехия – Украина – 4:0, товарищеская игра, 2011 год

История противостояний со сборной Албании:

Албания – Украина – 1:4, товарищеская игра, 2018 год

Албания – Украина – 1:3, товарищеская игра, 2016 год

Украина – Албания – 2:2, отбор на ЧМ-2006, 2005 год

Албания – Украина – 0:2, отбор на ЧМ-2006, 2005 год

Украина – Албания – 1:0, отбор на ЧМ-1998, 1997 год

Албания – Украина – 0:1, отбор на ЧМ-1998, 1997 год

История противостояний со сборной Грузии: