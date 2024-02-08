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Лига наций
08 февраля 2024, 20:55 |
1125
0

Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей

Украинская команда узнала соперников в дивизионе В Лиги наций

08 февраля 2024, 20:55 |
1125
0
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
УАФ.

Вечером 8 февраля 2024 года в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций 2024/25.

Сборная Украины будет выступать в дивизионе В. Команда Сергея Реброва находилась во второй корзине и по итогам жеребьевки попала в группу со сборными Чехии, Грузии и Албании.

Украинская команда уже имела большой опыт противостояний с этими соперниками и отыграла в общей сложности 20 матчей.

История противостояний со сборной Чехии:

  • Чехия – Украина – 1:1, товарищеская игра, 2021 год
  • Украина – Чехия – 1:0, матч группового этапа Лиги наций, 2018 год
  • Чехия – Украина – 1:2, матч группового этапа Лиги наций, 2018 год
  • Украина – Чехия – 0:0, товарищеская игра, 2012 год
  • Чехия – Украина – 4:0, товарищеская игра, 2011 год

История противостояний со сборной Албании:

  • Албания – Украина – 1:4, товарищеская игра, 2018 год
  • Албания – Украина – 1:3, товарищеская игра, 2016 год
  • Украина – Албания – 2:2, отбор на ЧМ-2006, 2005 год
  • Албания – Украина – 0:2, отбор на ЧМ-2006, 2005 год
  • Украина – Албания – 1:0, отбор на ЧМ-1998, 1997 год
  • Албания – Украина – 0:1, отбор на ЧМ-1998, 1997 год

История противостояний со сборной Грузии:

  • Грузия – Украина – 1:2, товарищеская игра, 2015 год
  • Грузия – Украина – 1:1, отбор на Евро-2008, 2007 год
  • Украина – Грузия – 3:2, отбор на Евро-2008, 2007 год
  • Грузия – Украина – 1:1, отбор на ЧМ-2006, 2005 год
  • Украина – Грузия – 2:0, отбор на ЧМ-2006, 2004 год
  • Украина – Грузия – 2:1, товарищеская игра, 2002 год
  • Грузия – Украина – 0:0, товарищеская игра, 2001 год
  • Грузия – Украина – 0:1, товарищеская игра, 1999 год
  • Украина – Грузия – 4:0, товарищеская игра, 1998 год

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Источник Sport.ua
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