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  4. Довбик и Цыганков рассказали о финансовой ситуации в Жироне
Испания
08 февраля 2024, 20:09 |
3989
0

Довбик и Цыганков рассказали о финансовой ситуации в Жироне

У Каталонского клуба достаточно скромный бюджет

08 февраля 2024, 20:09 |
3989
0
Довбик и Цыганков рассказали о финансовой ситуации в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Украинские лидеры «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков рассказали о финансовой ситуации в каталонском клубе.

«Задача на этот сезон была сохранить прописку в Ла Лиге, такая задача была и в прошлом сезоне. «Жирона» – это действительно очень скромный клуб, у которого малый бюджет. Поэтому никто и не думал о борьбе за чемпионство, особенно когда в соперниках «Реал», «Барселона» и «Атлетико», – рассказал Цыганков.

«Здесь считают все деньги. В «Жироне» нет такого, чтобы были непонятно ушедшие расходы», – добавил Довбик.

Ранее Виктор Цыганков рассказал, что «Жирона» интересуется двумя игроками сборной Украины.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Ла Лига финансы чемпионат Испании по баскетболу
Источник Трендец
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