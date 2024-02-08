Довбик и Цыганков рассказали о финансовой ситуации в Жироне

Украинские лидеры «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков рассказали о финансовой ситуации в каталонском клубе.

«Задача на этот сезон была сохранить прописку в Ла Лиге, такая задача была и в прошлом сезоне. «Жирона» – это действительно очень скромный клуб, у которого малый бюджет. Поэтому никто и не думал о борьбе за чемпионство, особенно когда в соперниках «Реал», «Барселона» и «Атлетико», – рассказал Цыганков.

«Здесь считают все деньги. В «Жироне» нет такого, чтобы были непонятно ушедшие расходы», – добавил Довбик.

Ранее Виктор Цыганков рассказал, что «Жирона» интересуется двумя игроками сборной Украины.