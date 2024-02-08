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  4. Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем
Испания
08 февраля 2024, 19:25 |
1619
3

Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем

Юлия отреагировала на трансферные слухи

08 февраля 2024, 19:25 |
1619
3
Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Жена форварда «Жироны» Артема Довбика Юлия отреагировала на трансферные слухи, связанные с ее мужем, и назвали топ-клубы, о которых мечтает Артем.

«Очень рано что-то говорить. Конечно, это все очень активно обсуждается, но пресса действительно много сейчас пишет на эту тему, это их работа.

Сегодня в семье нет подобных разговоров. Надо сначала понять, как закончится сезон, действительно ли удастся выдержать давление, которое сейчас есть. Дальше будем думать. У Артема есть мечта – сыграть за знаменитый большой клуб. Условно «Милан», «Реал», «Манчестер Сити», – рассказала Юлия.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал «Барселону» и «Атлетико».

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Милан Реал Мадрид Манчестер Сити
Источник Трендец
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Комментарии 4
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pol-55
Хм *родині не має таких обговорень*то чому ж язиком телепаєшь.
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0
john
топ три лайна
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Вано Камикадзе
ахахах, мансасити легендарний клуб - легенды гласят - что это гребаная шейховская помойка вылезшая тупо на бабле и коррупции 
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-1
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