Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем
Юлия отреагировала на трансферные слухи
Жена форварда «Жироны» Артема Довбика Юлия отреагировала на трансферные слухи, связанные с ее мужем, и назвали топ-клубы, о которых мечтает Артем.
«Очень рано что-то говорить. Конечно, это все очень активно обсуждается, но пресса действительно много сейчас пишет на эту тему, это их работа.
Сегодня в семье нет подобных разговоров. Надо сначала понять, как закончится сезон, действительно ли удастся выдержать давление, которое сейчас есть. Дальше будем думать. У Артема есть мечта – сыграть за знаменитый большой клуб. Условно «Милан», «Реал», «Манчестер Сити», – рассказала Юлия.
Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал «Барселону» и «Атлетико».
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