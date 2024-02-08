Жена Довбика рассказала, в каких топ-клубах хочет играть Артем

Жена форварда «Жироны» Артема Довбика Юлия отреагировала на трансферные слухи, связанные с ее мужем, и назвали топ-клубы, о которых мечтает Артем.

«Очень рано что-то говорить. Конечно, это все очень активно обсуждается, но пресса действительно много сейчас пишет на эту тему, это их работа.

Сегодня в семье нет подобных разговоров. Надо сначала понять, как закончится сезон, действительно ли удастся выдержать давление, которое сейчас есть. Дальше будем думать. У Артема есть мечта – сыграть за знаменитый большой клуб. Условно «Милан», «Реал», «Манчестер Сити», – рассказала Юлия.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал «Барселону» и «Атлетико».