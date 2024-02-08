Фаната приговорили к 9-месячному тюремному заключению за расизм

24-летний Райан Фергюсон из Баррберри-Кресент, Ливерпуль, признавший себя виновным в расовом оскорблении, несоблюдении запрета на посещение футбольных матчей и сопротивлении полицейскому констеблю, приговорен к девяти месяцам тюремного заключения.

Фергюсон, посетивший матч Лиги 1 между командами «Форест Грин Роверс» и «Флитвуд Таун» стоял в одиночестве в нескольких ярдах от поля, когда начал выкрикивать расистские оскорбления в адрес игрока хозяев.

Несколько игроков «Форест Грин Роверс» отреагировали на это и сообщили арбитру о комментариях Фергюсона. Один из инспекторов безопасности стадиона также дал показания полиции, подтвердив, что именно Фергюсон выкрикивал расистские оскорбления в адрес игрока.

После того как охрана вывела Фергюсона за пределы стадиона «Нью Газон», он был арестован полицейскими. Сначала он предоставил им ложные данные, но позже подтвердил свою личность. Ранее, в 2019 году, ему на пять лет запретили посещать футбольные матчи. После того, как выяснилось, что это уже восьмое нарушение запрета менее чем за пять лет, его снова арестовали.

Фергюсон был приговорен к тюремному заключению на девять месяцев после того, как представителя обвинения убедительно доказали, что это было преступление на почве ненависти. На него также был наложен шестилетний запрет на посещение футбола.