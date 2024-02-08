Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не люблю, когда нас сравнивают с Мудриком»

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков высказался о сравнении с вингером «Челси» Михаилом Мудриком.

«Если честно, я не люблю, когда нас сравнивают. Я считаю, что у каждого футболиста есть сильные и слабые стороны. Людям просто интересно всегда сравнивать.

Я всегда знал, что хочу играть в Европе, играть на самом высоком уровне. Я ни на кого не равнялся и всегда смотрел только на себя. Моя игра может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но я знаю, что я люблю работать и хочу играть на самом высоком уровне», – сказал Цыганков.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее полузащитник сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков поделился семейной фотосессией.