Полузащитник сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков поделился семейной фотосессией.

Цыганков выставил соответствующие фотографии со своими сыном и женой в своих социальных сетях.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 21 матч, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил выступления украинцев в «Жироне» и высказал мнение относительно будущего Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

ФОТО. Милота дня. Цыганков поделился семейной фотосессией