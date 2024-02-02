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  4. ФОТО. Милота дня. Цыганков поделился семейной фотосессией
Испания
02 февраля 2024, 10:40 |
493
0

ФОТО. Милота дня. Цыганков поделился семейной фотосессией

Украинский футболист выставил милые фото в социальных сетях

02 февраля 2024, 10:40 |
493
0
ФОТО. Милота дня. Цыганков поделился семейной фотосессией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков поделился семейной фотосессией.

Цыганков выставил соответствующие фотографии со своими сыном и женой в своих социальных сетях.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 21 матч, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил выступления украинцев в «Жироне» и высказал мнение относительно будущего Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

ФОТО. Милота дня. Цыганков поделился семейной фотосессией

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Виктор Цыганков фото Жирона lifestyle
Источник Sport.ua
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