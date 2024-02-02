ФОТО. Милота дня. Цыганков поделился семейной фотосессией
Украинский футболист выставил милые фото в социальных сетях
Полузащитник сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков поделился семейной фотосессией.
Цыганков выставил соответствующие фотографии со своими сыном и женой в своих социальных сетях.
В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 21 матч, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил выступления украинцев в «Жироне» и высказал мнение относительно будущего Артема Довбика и Виктора Цыганкова.
ФОТО. Милота дня. Цыганков поделился семейной фотосессией
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