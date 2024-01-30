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  4. Максим ШАЦКИХ: «Думаю, Довбик и Цыганков надолго в Жироне не останутся»
Испания
30 января 2024, 17:19 |
804
0

Максим ШАЦКИХ: «Думаю, Довбик и Цыганков надолго в Жироне не останутся»

Бывший нападающий «Динамо» оценил выступления украинцев в «Жироне»

30 января 2024, 17:19 |
804
0
Максим ШАЦКИХ: «Думаю, Довбик и Цыганков надолго в Жироне не останутся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил выступления украинцев в «Жироне» и высказал мнение относительно будущего Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

– Не могу не спросить Ваше мнение об Артеме Довбике, который прекрасно показывает себя в «Жироне».

– Он попал в свою команду. То же самое Витя Цыганков. Это главное – найти своего тренера, команду с тактикой, где можно максимально использовать свои сильные качества. Довбик имеет прекрасные качества для форварда – фактурный, рослый, быстрый, у него все в порядке с техникой.

Плюс, посмотрите, «Жирона» идет на первом месте в испанском чемпионате. Это же не просто так. Это значит, что тренер выстроил правильную тактику и максимально использует сильные качества своих футболистов.

Думаю, Довбик надолго в «Жироне» не задержится, и в ближайшем будущем мы увидим его в более именитом клубе. То же самое касается Вити Цыганкова. Недаром пишут, что к ним есть интерес со стороны топ-клубов таких, как «Барселона», «Бавария». У них как раз играющий возраст – пик. Еще два-три года можно играть на очень высоком уровне и приносить пользу команде.

Ранее Максим Шацких прокомментировал слухи об отношениях своей дочери с Николаем Шапаренко.

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Максим Шацких Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Трибуна
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