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  4. ФОТО. Финалистка Australian Open 2021 перенесла операцию на колене
WTA
08 февраля 2024, 17:45 |
537
0

ФОТО. Финалистка Australian Open 2021 перенесла операцию на колене

Дженнифер Брэди снова на долгое время вне игры

08 февраля 2024, 17:45 |
537
0
ФОТО. Финалистка Australian Open 2021 перенесла операцию на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнифер Брэди

Американская теннисистка Дженнифер Брэди перенесла операцию на колене.

«Сегодня во время операции все прошло очень хорошо. Хотела бы я выглядеть так же мило, как Айла Томлянович после операции», – написала американка.

Отметим, что в период реабилитации Дженнифер будет работать помощником тренера женской теннисной команды Калифорнийского университета.

Брэди – финалистка Australian Open 2021. Из-за травмы колена она почти два года не играла на профессиональном уровне, вернувшись в августе 2023 года, сыграв после этого всего 12 матчей.

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Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Дженнифер Брэди операция на колене фото
Источник Instagram
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