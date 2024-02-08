ФОТО. Финалистка Australian Open 2021 перенесла операцию на колене
Дженнифер Брэди снова на долгое время вне игры
Американская теннисистка Дженнифер Брэди перенесла операцию на колене.
«Сегодня во время операции все прошло очень хорошо. Хотела бы я выглядеть так же мило, как Айла Томлянович после операции», – написала американка.
Отметим, что в период реабилитации Дженнифер будет работать помощником тренера женской теннисной команды Калифорнийского университета.
Брэди – финалистка Australian Open 2021. Из-за травмы колена она почти два года не играла на профессиональном уровне, вернувшись в августе 2023 года, сыграв после этого всего 12 матчей.
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