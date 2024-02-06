ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль

Австралийская теннисистка Айла Томлянович сообщила о том, что ей удалили доброкачественную опухоль, из-за чего ей придется пропустить некоторое время.

«К сожалению, я не буду играть пару недель… С нетерпением ждала новые турниры на харде.

Мне пришлось удалить миому матки, поэтому во время восстановления буду смотреть все из дома. Скоро вернусь», – написала теннисистка.

Последний раз Томлянович играла на прошлой неделе на турнире в Хуахине. Сейчас она находится в третьей сотне мирового рейтинга.