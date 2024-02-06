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  4. ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль
WTA
06 февраля 2024, 19:45 |
820
0

ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль

Австралийской теннисистке предстоит период восстановления

06 февраля 2024, 19:45 |
820
0
ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль
Getty Images/Global Images Ukraine. Айла Томлянович

Австралийская теннисистка Айла Томлянович сообщила о том, что ей удалили доброкачественную опухоль, из-за чего ей придется пропустить некоторое время.

«К сожалению, я не буду играть пару недель… С нетерпением ждала новые турниры на харде.

Мне пришлось удалить миому матки, поэтому во время восстановления буду смотреть все из дома. Скоро вернусь», – написала теннисистка.

Последний раз Томлянович играла на прошлой неделе на турнире в Хуахине. Сейчас она находится в третьей сотне мирового рейтинга.

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Айла Томлянович операция фото
Источник Instagram
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