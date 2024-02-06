WTA06 февраля 2024, 19:45 |
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ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль
Австралийской теннисистке предстоит период восстановления
06 февраля 2024, 19:45 |
820
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович сообщила о том, что ей удалили доброкачественную опухоль, из-за чего ей придется пропустить некоторое время.
«К сожалению, я не буду играть пару недель… С нетерпением ждала новые турниры на харде.
Мне пришлось удалить миому матки, поэтому во время восстановления буду смотреть все из дома. Скоро вернусь», – написала теннисистка.
Последний раз Томлянович играла на прошлой неделе на турнире в Хуахине. Сейчас она находится в третьей сотне мирового рейтинга.
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