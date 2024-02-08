Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Нассер Аль-Хелаифи – о перспективах французского нападающего
Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи на конгрессе УЕФА, который состоялся в Париже, нарушил молчание в отношении будущего форварда команды Килиана Мбаппе.
«Когда мы оба примем решение, то мы расскажем вам, что произойдет с Мбаппе», - заявил Аль-Хелаифи, отвечая на вопрос от журналистов.
Как известно, будущим летом у Мбаппе истекает срок действия контракта с «ПСЖ». С большой долей вероятности француз продолжит свою карьеру в мадридском «Реале».
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес раскололся в отношении Килиана Мбаппе.
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