Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи на конгрессе УЕФА, который состоялся в Париже, нарушил молчание в отношении будущего форварда команды Килиана Мбаппе.

«Когда мы оба примем решение, то мы расскажем вам, что произойдет с Мбаппе», - заявил Аль-Хелаифи, отвечая на вопрос от журналистов.

Как известно, будущим летом у Мбаппе истекает срок действия контракта с «ПСЖ». С большой долей вероятности француз продолжит свою карьеру в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес раскололся в отношении Килиана Мбаппе.