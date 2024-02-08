ОФИЦИАЛЬНО. Пластун покинул Лудогорец
Украинский защитник получил статус свободного агента
Болгарский «Лудогорец» и украинец Игорь Пластун рассторгли контракт по обоюдному согласию.
Сообщается, что украинский защитник может в другой клуб на правах свободного агента.
В составе «Лудогорца» Пластун играл дважды. В 2016 году он был куплен у львовских «Карпатами», а в 2018-м продан в бельгийский «Гент». В 2021 году его снова привлек «Лудогорец». В составе «зеленых» Игорь Пластун четыре раза выигрывал чемпионский титул, один раз – Кубок Болгарии и трижды – Суперкубок. На счету защитника 166 матчей и 6 голов за «Лудогорец» во всех соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Пластун может сменить клуб в Болгарии.
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