ОФИЦИАЛЬНО. Пластун покинул Лудогорец

Болгарский «Лудогорец» и украинец Игорь Пластун рассторгли контракт по обоюдному согласию.

Сообщается, что украинский защитник может в другой клуб на правах свободного агента.

В составе «Лудогорца» Пластун играл дважды. В 2016 году он был куплен у львовских «Карпатами», а в 2018-м продан в бельгийский «Гент». В 2021 году его снова привлек «Лудогорец». В составе «зеленых» Игорь Пластун четыре раза выигрывал чемпионский титул, один раз – Кубок Болгарии и трижды – Суперкубок. На счету защитника 166 матчей и 6 голов за «Лудогорец» во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Пластун может сменить клуб в Болгарии.