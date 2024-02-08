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08 февраля 2024, 16:42 | Обновлено 08 февраля 2024, 16:44
750
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пластун покинул Лудогорец

Украинский защитник получил статус свободного агента

08 февраля 2024, 16:42 | Обновлено 08 февраля 2024, 16:44
750
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пластун покинул Лудогорец
ФК Лудогорец. Игорь Пластун (справа)

Болгарский «Лудогорец» и украинец Игорь Пластун рассторгли контракт по обоюдному согласию.

Сообщается, что украинский защитник может в другой клуб на правах свободного агента.

В составе «Лудогорца» Пластун играл дважды. В 2016 году он был куплен у львовских «Карпатами», а в 2018-м продан в бельгийский «Гент». В 2021 году его снова привлек «Лудогорец». В составе «зеленых» Игорь Пластун четыре раза выигрывал чемпионский титул, один раз – Кубок Болгарии и трижды – Суперкубок. На счету защитника 166 матчей и 6 голов за «Лудогорец» во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Пластун может сменить клуб в Болгарии.

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Источник Лудогорец
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