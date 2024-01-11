Украинец Пластун может сменить клуб в Болгарии

Бывший футболист сборной Украины Игорь Пластун в скором времени может сменить клуб в Болгарии.

В общей сложности защитник выступал за «Лудогорец» на протяжении четырех лет, с 2016-го по 2018-й и с 2021-го по 2023-й. За это время наш соотечественник четыре раза стал чемпионом Болгарии, два раза завоевал Суперкубок и один – Кубок страны. По итогам сезона-2021/2022 он был признан лучшим игроком чемпионата Болгарии.

Но сейчас Игорь вынужден будет искать себе новый клуб. Все дело в том, что команда из Разграда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию, а фамилии Пластуна в списке игроков нет – главный тренер команды Георгий Дерменджиев в дальнейшем не рассчитывает на украинца.

К слову, Пластун не особо горит желанием покидать Болгарию, и вполне возможно останется там – по информации болгарских СМИ и авторитетного портала Transfermarkt, в его услугах заинтересован столичный ЦСКА.