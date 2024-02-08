Костюк не будет защищать титул на турнире в Остине

Стали известны заявки на турниры, которые пройдут в США с 26 февраля по 3 марта.

Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко попали в основную заявку турнира WTA 500 в Сан-Диего. Лидерами посева станут Джессика Пегула (№4 WTA), Каролина Мухова (№10 WTA) и Беатрис Хаддад Майя (№13 WTA). Призовой фонд – $922,573.

На соревнованиях WTA 250 в Остине, действующей чемпионкой которых является Марта Костюк, сыграет Ангелина Калинина. Украинка возглавит посев. Также в Остине планируют сыграть Виктория Азаренко, Слоан Стивенс, Диан Парри и Анастасия Севастова. Призовой фонд турнира – $267,082.