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  4. Костюк не будет защищать титул на турнире в Остине
WTA
08 февраля 2024, 16:18 |
782
0

Костюк не будет защищать титул на турнире в Остине

Марта в этом году сыграет на более престижных соревнованиях

08 февраля 2024, 16:18 |
782
0
Костюк не будет защищать титул на турнире в Остине
АТХ Open. Марта Костюк

Стали известны заявки на турниры, которые пройдут в США с 26 февраля по 3 марта.

Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко попали в основную заявку турнира WTA 500 в Сан-Диего. Лидерами посева станут Джессика Пегула (№4 WTA), Каролина Мухова (№10 WTA) и Беатрис Хаддад Майя (№13 WTA). Призовой фонд – $922,573.

На соревнованиях WTA 250 в Остине, действующей чемпионкой которых является Марта Костюк, сыграет Ангелина Калинина. Украинка возглавит посев. Также в Остине планируют сыграть Виктория Азаренко, Слоан Стивенс, Диан Парри и Анастасия Севастова. Призовой фонд турнира – $267,082.

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WTA Остин WTA Сан-Диего Марта Костюк Даяна Ястремская Леся Цуренко
Источник Большой теннис Украины
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