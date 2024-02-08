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Испания
08 февраля 2024, 15:48 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:58
723
0

Барселоне свои услуги предложил экс-тренер Челси и сборной Италии

На тренерский мостик в «блаугране» метит Антонио Конте

08 февраля 2024, 15:48 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:58
723
0
Барселоне свои услуги предложил экс-тренер Челси и сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Бывший наставник клубов «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм» Антонио Конте предложил свои услуги каталонской «Барселоне».

Будущим летом стан «сине-гранатовых» должен покинуть нынешний главный тренер команды Хави, поєтому у каталонцев будет вакансия наставника.

«Барселона» пока никак не отреагировала на предложение Конте. Впрочем, итальянца на сегодня даже нет в шорт-листе специалистов, которыми интересуется каталонский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Антонио Конте якобы договорился о работе во главе «Милана».

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Источник Sport.es
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