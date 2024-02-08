Барселоне свои услуги предложил экс-тренер Челси и сборной Италии

Бывший наставник клубов «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм» Антонио Конте предложил свои услуги каталонской «Барселоне».

Будущим летом стан «сине-гранатовых» должен покинуть нынешний главный тренер команды Хави, поєтому у каталонцев будет вакансия наставника.

«Барселона» пока никак не отреагировала на предложение Конте. Впрочем, итальянца на сегодня даже нет в шорт-листе специалистов, которыми интересуется каталонский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Антонио Конте якобы договорился о работе во главе «Милана».