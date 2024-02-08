Испания08 февраля 2024, 15:48 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:58
723
0
Барселоне свои услуги предложил экс-тренер Челси и сборной Италии
На тренерский мостик в «блаугране» метит Антонио Конте
08 февраля 2024, 15:48 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:58
723
0
Бывший наставник клубов «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм» Антонио Конте предложил свои услуги каталонской «Барселоне».
Будущим летом стан «сине-гранатовых» должен покинуть нынешний главный тренер команды Хави, поєтому у каталонцев будет вакансия наставника.
«Барселона» пока никак не отреагировала на предложение Конте. Впрочем, итальянца на сегодня даже нет в шорт-листе специалистов, которыми интересуется каталонский клуб.
Напомним, ранее сообщалось, что Антонио Конте якобы договорился о работе во главе «Милана».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 февраля 2024, 19:24 1
Тони Беллью высказался о предстоящем мегафайте
Футбол | 08 февраля 2024, 12:01 9
Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV
Футбол | 08.02.2024, 09:54
Футбол | 08.02.2024, 15:06
Футбол | 07.02.2024, 21:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2024, 07:45
07.02.2024, 18:47
07.02.2024, 17:17 19
08.02.2024, 06:12 2
06.02.2024, 21:29
07.02.2024, 19:16
06.02.2024, 22:17 13
07.02.2024, 07:36 5